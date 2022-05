Vene miljardär kritiseeris sõda ja jäi ilma oma firmast

Tinkovi varanduse väärtus oli novembris rohkem kui üheksa miljardit dollarit. Ta on ühe Venemaa suurima panga Tinkoff asutaja. Eelmisel nädalal müüs ta oma 35-protsendilise osaluse pangas oligarh Vladimir Potaninile.

"Ma ei saanud hinna üle kaubelda. Olin nagu pantvang, võtsin selle, mida pakuti. Ma ei saanud läbirääkimisi pidada," ütles Tinkov.

Tinkov mõistis hiljuti teravalt hukka Venemaa sõjalise tegevuse Ukrainas. "Ma ei näe, et keegi saab sellest hullust sõjast kasu. Süütud inimesed ja sõdurid surevad," kirjutas sotsiaalmeedias Tinkov.

Intervjuus The New York Timesile ennustas Tinkov, et Putin jääb võimule veel kauaks.

"Ma olen aru saanud, et Venemaad riigina enam ei eksisteeri. Uskusin, et Putini režiim on halb. Kuid loomulikult ma ei uskunud, et olukord nii katastroofiliseks muutub," ütles Tinkov.

Tinkov väidab, et "paljud tema tuttavad kurdavad eraviisiliselt sõja pärast, aga nad kõik kardavad".

Tinkov asutas Tinkoff panga 2006. aastal. Panga juhtkond proovib praegu end Tinkovist distantseeruda.

"Oleg pole aastaid Moskvas viibinud, pole osalenud firma tegevuses," teatas pank.

Tinkovi sõnul võttis Kreml kohe pärast tema postitust ühendust panga juhtkonnaga ja teatas neile, et igasugune nende seos Tinkoviga on suur probleem, vahendas The New York Times.

"Ma pidin selle avalduse tõttu oma osaluse maha müüma. Ma müüsin selle kopikate eest," ütles Tinkov.

Tinkovi sõnul pole keegi Kremlist temaga ühendust võtnud. Ärimehe sõnul ütlesid talle tema sõbrad julgeolekujõududest, et tema elu võib olla ohus.

"Nad ütlesid mulle, et mind puudutav otsus on tehtud. Ma ei tea, kas see tähendab, et nad tapavad mind. Ma ei välista seda," ütles Tinkov.