Idapiiril on veokite ootejärjekord veninud juba nädala peale

Idapiirile on tekkinud pikad järjekorrad Venemaale suunduvatest veokitest. Mõned autojuhid ootavad piirile pääsemist juba terve nädala.

GoSwifti broneerimissüsteemi andmeil ootas esmaspäeva hommikul piirile pääsemist üle 250 veoki, neist enamik elavas järjekorras. Ja kui broneerimissüsteem näitab ooteajaks 53 tundi, ehk kaks ööpäeva, siis tegelikkus on sootuks teine.

"Ootan üle nädala. Saabusin siia esmaspäeval, täna on ka esmaspäev, aga minu ees seisab veel 33 autot. Pean siin elama ja kauplusest toitu tooma. Hulluks võib minna, istud autos nagu koer kuudis ja keegi ei tea, miks see nii on," rääkis Poola veokijuht Krzysztof.

Narva piiripunkti suunduvate veokite ooteala operaator tunnistas probleemi, kuid kinnitas, et nemad tegelevad vaid tagajärgedega, põhjus on Ukraina kriisis. Piiride sulgumisega on veokite hulk kolmandiku võrra kasvanud ja piiril võtab kaupade kontrollimine tavalisest palju rohkem aega.

Seepärast satuvad löögi alla need vedajad, kes eelbroneerimisele elavat järjekorda eelistasid.

"Varem oli tõesti niimoodi, et kui broneerimise ajad olid täis, autode arv oli väiksem, sa tulid siia, panid ennast elavasse järjekorda ja võisid isegi kiiremini saada, kui see broneeritud aeg. Täna logistikud peaksid ette arvestama, kuidas ja kuna oleks vaja üle piiri minna. Tuleks teha eelbroneering, siis saab väiksemate või peaaegu ilma probleemideta üle piiri," lausus AS Silport Kinnisvara juhatuse liige Tõnis Seesmaa.

Seesmaa sõnul esineb piiril tihti seisakuid, mil autosid vastu ei võeta. Lisaks algasid Venemaal pikad maipühad, nii et autode ülepiiriliiklus võib veelgi vaevalisemaks muutuda.