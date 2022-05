Lähipäevad toovad paiguti hoovihma

Teisipäeva öösel levib nõrk vihmasadu Põhja-Eestist Lõuna-Eestisse. Pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.

Hommikuks on lääne ja põhja pool taevas selginenud, lõuna pool on veel sadusid. Puhub valdavalt loodetuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 ja 6 kraadi vahel.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 6 kuni 12, puhanguti ka kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Kolmapäev jätkub sadudega, aga neljapäev on vahepeal kuiv ning päikeseline. Reedel on taas paiguti vihmahood, mis võivad jätkuda ka laupäeval. Temperatuur tõuseb. Päeva keskmine jõuab juba 14 kraadini ning kohati võib Eestis tulla ka kuni 17 kraadi sooja. Öine keskmine on 5 kraadi ümber.