Admiral Bellingshausen tänavu pikale reisile ei suundu

Admiral Bellingshauseni kapten Priit Kuusk kinnitas, et pikkadel reisidel on laeva hästi hoitud nii vee peal kui ka vee all.

"Nii palju, kui mina tean ja kui palju mina selle laevaga sõitsin, siis põhjapuudet olnud ei ole ja vägivaldselt me temaga käitunud ei ole. Kuna need laevad on kõik vanaprouad ja naissoost, siis võiks öelda, et saime prouale puhta pesu selga täna," rääkis Kuusk värske hoolduse saanud laevakõhust.

Kui kasutada kapteni väljendust, siis puhas pesu pannakse selga ikka reeglina enne kuhugi minekut.

"Sõidame sel aastal Eesti vetes ja Läänemeres. Kaugemaid plaane ei ole seoses poliitilise olukorraga ja jätame aasta vahele," ütles Kuusk.

Eelmisel aastal Põhjamerest tagasi tulles ütles ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli, et midagi jäi tookord ikkagi kripeldama, kuna koroonapiirangud ei võimaldanud kõike plaanitut ellu viia.

"Nii palju, kui mina tean, see kripeldus on ikkagi hinges. Ja nagu ma ütlesin, võetakse väike paus, vaatame, mis olukord siin maailmas on. Kui meil oli ju plaanis sõita Kanada Arktikasse ja Venemaa Arktikasse, siis pool sellest sõidust on täna ikkagi väga kahtlane, kas seda lähimal ajal plaani võtta üldse saabki," sõnas Kuusk.