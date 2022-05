Lääs usub, et Putin kuulutab 9. mail välja sõja Ukraina vastu

Oluline 3. mail, kell 7.25

- Lääneriikides usutakse, et Vene president Vladimir Putin võib 9. mail kuulutada ametlikult sõja Ukrainale, mis annab talle võimaluse korraldada üldmobilisatsioon;

- Mariupoli linnavalitsuse teatel peaks teisipäeval jätkuma linnaelanike evakueerimine Vene vägede poolt ümber piiratud Azovstali tehase maa-alustest käikudest;

- Hoolimata mitme USA tipp-poliitiku külaskäigust Kiievisse ei kavatse president Joe Biden lähiajal Ukrainat külastada, teatas Valge Maja esmaspäeval;

- Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et ei plaani Ukrainat külastada, viidates Ukraina varasemale keeldumisele võõrustada Saksamaa presidenti Frank-Walter Steinmeierit. Küll aga kinnitas Scholz igakügset toetust Ukrainale.

Lääne juhid on juba kaua aega arvanud, et Kreml võib kasutada sümboolse tähendusega 9. maid kas võidu väljakuulutamiseks Ukrainas või sõjategevuse järsuks aktiviseerimiseks või ka mõlemaks, märkis CNN. Venemaal tähistatakse 9. maid Teises maailmasõjas natsi-Saksamaa üle võidu saavutamise aastapäevana.

Nüüd on aga läänes hakatud uskuma, et Putin kavatseb 9. mail ametlikult Ukrainale sõja kuulutada. Seni on Venemaa juhtkond väitnud, et Ukrainas 24. veebruaril alustatud agressioon on sõjaline erioperatsioon, mille keskne eesmärk on riigi denatsifitseerimine.

"Ma arvan, et ta soovib sellest "erioperatsioonist" edasi minna. Ta on valmistanud pinnast ette selleks, et öelda – "Vaadake, see on nüüd natsidevastane sõda ja ma vajan selleks rohkem inimesi, ma vajan rohkem kahuriliha," kirjeldas Briti kaitseminister Ben Wallace enda arusaamist Putini mõtlemisest raadiojaamale LBC antud usutluses. Ministri sõnul ei oleks ta üllatunud, kui Putin teataks selle päeva puhul, et Venemaa on nüüd natsidega sõjas ja vajab üldmobilisatsiooni.

Ka USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ütles, et Putin võib suure sümboolse tähendusega 9. maid ära kasutada propagandaks, et juhtida Venemaa rahva tähelepanu eemale Vene vägede senisest ebaedust Ukrainas.

Price'i sõnul on ta näinud spekulatsioone, et Venemaa võib 9. mail ametlikult Ukrainale sõja kuulutada.

Tema sõnul oleks irooniline, kui Moskva kasutakse võidupüha sõjakuulutamiseks, mis annaks talle võimaluse kutsealuste väkke toomiseks, mida ta seni ei ole suutnud teha. "See paljastaks kogu maailmale, et Venemaa jõupingutused pole Ukrainas vilja kandnud," rääkis Price.

"Ma olen üsna kindel, et me kuuleme enne 9. maid Moskvast uusi sõnumeid. Aga ma olen üsna kindel, et te kuulete enne 9. maid rohkem ka Ühendriikidelt ja meie partneritelt, sealhulgas NATO-lt," lisas riigidepartemangu pressiesindaja.

Teisipäeval jätkub tsiviilelanike evakueerimine Mariupolist

Mariupoli linnavalitsuse teatel peaks teisipäeval jätkuma linnaelanike evakueerimine Vene vägede poolt ümber piiratud Azovstali tehase maa-alustest käikudest.

Sellekohane kokkulepe olevat saavutatud Vene vägedega ÜRO ja Punase Risti vahendusel.

Esmaspäeval suudeti Azovstali varjenditest ära viia üle saja inmese, kuid väidetavalt on seal lõksus veel umbes 200 tsiviilelanikku.

Valge Maja teatel ei plaani Biden praegu Ukrainat külastada

Hoolimata mitme USA tipp-poliitiku külaskäigust Kiievisse ei kavatse president Joe Biden lähiajal Ukrainat külastada, teatas Valge Maja esmaspäeval.

Viimastel päevadel on Kiievis käinud ning president Volodõmõr Zelenskiga kohtunud USA välisminister Antony Blinken, kaitseminister Lloyd Austin ja esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, kes oli Kiievis esmaspäeval.

"Ei, praegu ei ole seda plaanis, aga ilmselgelt me hindame olukorda pidevalt," rääkis Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki. "Meie praegune peaeesmärk taastada oma saatkonna töö Kiievis, et meie diplomaadid oleksid seal, mitte ei sõidaks edasi-tagasi. Ma team, et president sooviks Ukrainat külastada, aga praegu ei ole selliseid plaane töös," ütles Psaki.

Scholz ei plaani Ukrainat külastada

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et ei plaani Ukrainat külastada, viidates Ukraina varasemale keeldumisele võõrustada Saksamaa presidenti Frank-Walter Steinmeierit.

"See takistab," ütles Scholz esmaspäeval Saksa avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF antud intervjuus. "Nii ei saa teha."

Steinmeier ütles 12. aprillil Varssavis, et plaanis Ukrainat külastada, kuid pidi loobuma, kuna Kiiev ei soovinud teda näha. Varemalt oli Steinmeier, kes töötas eelmise kantsleri Angela Merkeli valitsuses pikka aega välisministrina, avaldanud kahetsust oma varasema Vene-sõbraliku poliitiku pärast. Steinmeier ütles, et ka teised peavad tunnistama oma eksimust.

Samas rõhutas Scholz usutluses Saksamaa ja teiste lääneriikide antavat sõjalist ja finantsabi Ukrainale, tänu millele Ukraina väed suudavad Venemaa rünnakule vastu seista.

Saksa kantsler rõhutas, et NATO kaitseb iga sentimeetrit oma territooriumist, kuid ei kavatse otseselt Ukrainas käivasse sõtta sekkuda.

Scholzi sõnul ei lõpetata Venemaale kehtestatud sanktsioone enne, kui kaks riiki sõlmivad omavahel rahu. "Ilma Ukraina nõusolekuta me ei peata sanktsioone. Putin peab Ukrainaga kokku leppima ja ta ei saa seda teha diktaatorlikult ja oma tingimusi esitades," rääkis kantsler.

"Venemaa ei tohi võita ja Ukraina ei tohi kaotada," rõhutas Saksa valitsusjuht.