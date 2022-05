Keskerakond üritab veenda Reformierakonda energiakandjate käibemaksu langetama

Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu näeb ette gaasi, elektri ja soojusenergia käibemaksu alandamise 20 protsendilt üheksale protsendile alates 1. maist kuni järgmise aasta 1. maini. Eelnõuga soovitakse vähendada gaasi, elektri ja soojusenergia hüppelise hinnatõusu mõju Eesti tarbijale ja ettevõtetele.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et Keskerakond toetaks eelnõu siis, kui Reformierakond samuti seda teeks. Praegu tuleb Karilaiu sõnul koalitsioonipartnerit veel veenda.

"Tänases anomaalses kriisis peaks makse alandama, et ettevõtjatele tagada konkurentsivõime. Meil on erinev arusaam kriisijuhtimisest. Tegutseme ka tervikvaates miinimumprogrammiga. Jah, see on probleem," kommenteeris Karilaid.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka (Isamaa) sõnul tuleb hüppelise inflatsiooni pidurdamiseks rakendada kiiresti kompenseerimise meetmeid.

"Üheks kasvanud energiakulude mõju leevendamise lahenduseks oleks langetada gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu 20 protsendilt üheksale. Energiakandjate kõrge hind tabab valusalt nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. Eesti on euroala kõrgeima inflatsiooniga riik ning riik peab astuma kiireloomulisi samme enda inimeste ja ettevõtjate toetamiseks," rääkis Kokk, kelle sõnul on vastuvõetamatu, et olukorras, kus riigi maksutulud kasvavad, ei astuta ühtegi sammu hinnatõusu leevendamiseks.

Märtsis oli keskmine elektri hind 18,38 senti/kWh sh käibemaks 3,06 senti, eelmise aasta aprillis oli see kolm korda madalam. Koka sõnul tähendaks Isamaa ettepanek, et isegi siis, kui vähendada käibemaksu 20 protsendilt üheksale, laekub riigile ikka rohkem käibemaksutulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

18. aprillil kogunenud rahanduskomisjoni istungil otsustati teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Ettepaneku vastu hääletasid ainsana Reformierakonna fraktsiooni liikmed.