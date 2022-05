Raamat: Eestis aitaks kütusehindu langetada pigem aktsiisilangetus

Läti võib ajutiselt peatada nõude, mille kohaselt peavad bensiin ja diislikütus sisaldama kindla koguse biolisandit, lootes sellega inflatsiooni ohjeldamiseks vähendada kütuse hinda. Ka Soomes on otsustatud, et kütusehinna allatoomiseks muudetakse varem seatud eesmärki ning leevendatakse biokomponendi lisamise nõuet.

Raamatu sõnul tähendab Eesti eriline süsteem, et meil tähendaks biolisandi nõude kaotamine pigem suurt segadust ja võimalikku kütusemüüjate kahjunõuet, kui et see tooks kiire hinnalanguse tanklates. Samuti saaksid kahjustada riikliku rohepoliitika eesmärgid.

"Seetõttu ilmselt oleks mõistlikum täna tõsiselt kaaluda aktsiisilangetust, sellel on kiire mõju ja see ei ajaks ülejäänud poliitikaid omavahel sõlme. Laiem probleem on sõltuvus fossiilkütustest. Selles vaates oleks mõistlikum aktsiisimäärad üle vaadata," lausus Raamat.

Raamatu sõnul tähendaks see, kui mootorikütuste aktsiisi langetada Euroopa Liidu poolt lubatud miinimummäärani, et bensiini hind tanklates üle 20 sendi hinnalangust liitri kohta.

"Diislikütuse puhul ei ole nii lihtne, seal oleme juba miinimummäära lähedal, seal oleks hinnalangus kuuesendine," ütles Raamat.

Biolisandi nõudest loobumine tähendaks Eestis mitmes mõttes suurt segadust, lausus Raamat. Kütusemüüjatel pole praegu kohustust vedelatele mootorikütustele biokomponenti lisada, biolisandi nõue täidetakse biometaani müümisega.

"Kindlasti Eestis on see keerulisem kui naaberriikides, sest meil on eriline süsteem, biometaaniga oma eesmärke täitvad müüjad ei lisa vedelaid biokütuseid mootorikütustesse. Neil on õigustatud ootus sellele, et käesolevad poliitikad jätkuvad ja kui eesmärk kaob, tekib neil küsimus, kes kulutused kompenseerib, sest müüjad peavad ikka biometaani kasutusse lubama," lausus Raamat.