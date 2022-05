Selle aasta suurim tulumaksutagastus oli 13 000 eurot

Maksuametile esitas oma tuludeklaratsiooni üle 700 000 inimese, mis on 90 protsenti oodatud deklaratsioonide arvust. Suurim summa, mis ühel inimesel tuleb riigile täiendavalt maksta on 1,7 miljonit eurot.

Maksuamet ootas, et tuludeklaratsioone täidetakse vähemalt 800 000, seega esitati 90 protsenti loodetust ehk tulusid deklareeris 730 000 inimest.

Maksuameti hinnangul on see nii olnud ka varasematel aastatel ja tingitud enamasti sellest, et välismaalt teenitud tulusid ei saada tähtajaks kätte. Elektrooniliselt esitati üle 97 protsendi deklaratsioonidest.

Enammakstud tulumaksult on tagasi makstud 201 miljonit eurot, kokku tuleb riigil tagasi maksta umbes 219 miljonit eurot.

"Keskmine tagasimakstav summa on 390 eurot. Erandina võib välja tuua, et üks suurimaid summasid on olnud 13 000," ütles maksu- ja tolliameti teenusejuht Annika Oja AK-le. Oja lisas, et rohkem saavad tagasi need, kel on rohkem lapsi.

"Prognoositavalt ootame, et maksuametile makstakse juurde 92 miljonit eurot, nendest kõige tavapärasem keskmine tagasimakse summa on kuskil 1300 eurot ja kõige suurem sellel aastal on 1,7 miljonit, mis tuleb füüsilise isiku poolt juurde maksta," sõnas Oja.

Oja rääkis, et suured riigile makstavad summad tulevad suurtest tehingutest, nagu näiteks kinnisvara müük. Krüptorahaga tehtud tehingutelt teenitud tulu deklareeris 1200 inimest kokku 31 miljoni euro eest. Varasemaga võrreldes on krüptorahaga tehtud tehingutelt või ka investeeringutest saadav tulu kasvanud.

"Kindlasti mõjutas seda pensioni teise samba kadumine või variant, et sa saad sealt raha välja võtta see ka innustas paljusid ise oma investeeringuid tegema," märkis Oja.

Tema sõnul on Eesti inimesed maksukuulekad ja paranenud on ka üüritulude deklareerimine.

Tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg oli esmaspäeval.