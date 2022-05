Pealinna elanike arv kahaneb surmade ja kalli kinnisvara tõttu

Kui seni on Tallinn saanud igal aastal tuhandeid uusi elanikke, siis esimest korda 15 aasta jooksul pealinna elanike arv kahaneb. Peamiseks põhjuseks on negatiivne iive, samuti kolimine teistesse Eesti linnadesse.

Tallinna tänavapilti vaadates, aga ka üürikuulutusi sirvides tundub see uskumatu, et esimest korda pärast 2006. aastat vähenes mullu pealinna elanike arv. Muutus on küll väike - 683 inimest, kuid märkimisväärne, sest seni on pealinn igal aastal saanud tuhandeid uusi elanikke juurde. Ka iive on seni pealinnas olnud positiivne.

"Eelkõige tooks siin välja selle, et Tallinna elanike liikumist mõjutab iive. Eelmisel aastal oli iive negatiivne," rääkis Tallinna perekonnaseisuameti juhataja asetäitja Kristi Kail.

Mullu sündis 4373 uut tallinlast, suri aga 5506 pealinlast ehk iive oli 1133 inimese võrra miinuses. Kaili sõnul on negatiivse iibe põhjuseks ilmselt koroonasurmad. Koroona mõjutas ka rändeiivet. Kuigi paljud välismaalased kolisid kodumaale tagasi, oli mullu Tallinna kolijaid siiski 1627 inimest enam kui pealinnast lahkujaid.



"Tallinna tullakse praegu peamiselt välismaalt, aga kui vaatame Eesti sisest inimeste liikumist, siis alates 2018. aastast on Tallinna rändesaldo tegelikult olnud negatiivne," ütles Tartu Ülikooli rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru.

Kõige rohkem kaotab pealinn elanikke lähivaldadele, aga järjest enam on hakatud kolima üle Eesti. See tendents torkab silma eriti üle kolmekümneaastaste seas.

"See on natukene loomulik elutsükli liikumine ka, kõige rohkem meeldib elada linnas noortel inimestel. Kui saadakse natukene vanemaks, siis hakataks otsima teisi võimalusi," ütles Tammaru. "Tallinna kõige suurem probleem on see, et elamispinnad on läinud kalliks, eriti pered, kes vajavad endale suuremat elamispinda, ei leia seda lihtsalt Tallinnas," lisas Tammaru.

Tallinlaste arv jätkas kahanemist ka selle aasta alguses, kuid aprillist alates on see taas kasvama hakanud ja ühe kuuga on linn saanud juurde ligi 2200 uut elanikku.

Kaili sõnul on tegu Ukraina sõjapõgenikega. Milliseks kujuneb Tallinn elanike arv aasta lõpuks on nii Tammaru kui Kaili sõnul täna võimatu öelda.

1. mai seisuga elas Tallinnas 446 396 inimest.