ERR Lätis: Balti pealinnade arenguliider on Vilnius

Baltimaade pealinnade arenguliidriks on paarikümne aastaga tõusnud Vilnius, järgneb Tallinn, kuid Riia jääb maha kõigi näitajatega. Läti Panga uuring juhib tähelepanu rahvastikumuutustele ja juhtimisvigadele, mistõttu on Baltimaade pealinlaste rahulolu oma kodulinnaga väga erinev.

Läti üks hinnatumaid majandusteadlasi Olegs Krasnopjorovs on Läti Pangas koostanud juba seitse põhjalikku ülevaadet, näitamaks, et praeguses arengutempos ei jõua Riia Tallinna ja eriti Vilniuse tasemele kunagi.

Kuigi suurfirmade jaoks on Balti riigid üks turg, on erinevusi palju. Viimase paarikümne aastaga on riialased saanud kolm korda rikkamaks. Riia majandus areneb kiiremini kui Lätis tervikuna ja kogu Euroopa Liidus keskmiselt, kuid Vilniuses ja Tallinnas siiski veel kiiremini.

"Riias sünnib kõige vähem lapsi, samas on suremus kõige suurem. Riia on ainus Balti riikide pealinn, kuhu elama tulijate arv on väiksem kui lahkujate oma. Aga miks inimesed lähevad Riiast ära? Seepärast, et nad pole rahul," selgitas Krasnopjorovs.

Sissetulekute poolest jääb Riia Vilniusest ja Tallinnast kuni kaheksa aastat maha, leiab Läti Pank.

Sisemajanduse kogutoodang elanike arvu kohta on viimase paarikümne aasta keskmisena kõige enam kasvanud Vilniuses - üle seitsme protsendi aastas, Tallinnas on see näit kuus protsenti, millest omakorda Riia jääb pisut maha. Kogu SKP-d vaadates on vahed veel suuremad.

Lisaks Balti riiikide kõige kiiremale majanduskasvule on Vilniuses ka kõige paremad elukvaliteedi näitajad ja rahulolu tööjõuturuga.

Läti Panga ja kõrgkoolide uuring pole Lätis mitte lihtsalt ülevaade ülevaate pärast, vaid selle taga on oluline sõnum omavalitsusjuhtidele ja ka riigijuhtidele, et kui Baltimaad teineteisest väga maha jääda ei taha, tuleb arengus teha muutusi.

"Riias oli pikka aega väga keeruline planeeringute ja ehitusega seotud asjaajamine. Bürokraatiat oli hästi palju. Viimasel ajal on olukord paranenud. Erinevus on ka see, et näiteks eestlased on võtnud kaks korda rohkem hüpoteeklaene ja saanud seega kaks korda rohkem raha kui lätlased," rääkis Läti kinnisvaraarendajate liidu juht Martinš Vanags.

Baltimaade pealinnade arengut on mõjutanud viimased paarkümmend aastat. Praegu on tööealist elanikkonda kõige enam Vilniuses, kuid sajandi algul oli olukord Riia kasuks täpselt vastupidine.

"Vilniuses on olnud erakordselt kiire areng ja seetõttu on linn praegu kindlasti esikohal," ütles Krasnopjorovs.

Kuid erinevused pole ainult majanduses - riialased on ka elukvaliteedi ja linna juhtimisega oluliselt vähem rahul kui Vilniuse või Tallinna elanikud. Korruptsiooni on Riias viimaste kohalike valimiste järel jäänud vähemaks, kuid täielikult välja juuritud see pole.