Kolmapäeval on kohati sajuhooge

Kolmapäeva öösel on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ning öö hakul sajab kohati lörtsi ja vihma. Puhub loodetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb -2 ja +4 kraadi vahel.

Hommik tuleb valdavalt selge, kuid Lõuna-Eestis võib pisut ka sadada. Puhub loodetuul 3 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on vihma- ja lörtsihooge. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Nädala lõpp tuleb väikestest sabinatest hoolimata ilus ja kevadine. Kuni pühapäevani on iga päev kohati hoovihmavõimalus. Pühapäev möödub sajuta.

Neljapäevast laupäevani liigub temperatuur aina ülespoole, nii et laupäeval on keskmine päevane temperatuur 16 kraadi juures. Nädala viimane päev tuleb paar kraadi jahedam.