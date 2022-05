Kadri Simson: Gazprom pole usaldusväärne tarnija

Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simsoni sõnul on Komisjon alates aasta algusest arvestanud võimalusega, et Venemaa võib ühel hetkel gaasitarned Euroopasse peatada, nagu juhtus eelmisel nädalal Poola ja Bulgaariaga.

"See on ilmselge tõestus sellest, et me ei saa näha Gazpromi usaldusväärse tarnijana ja me ei tea milline riik on järgmine. See tähendab Euroopa Komisjoni vaatenurgast peame kindlustama, et liikmesriigid on valmis ja et neil on erakorralisteks juhtudeks tegevuskava olemas ning et me suudame leida alternatiivseid tarnijaid," rääkis Simson Brüsselis europarlamendi delegaatidele.

"Teeme enda poolt Venemaa suunas veel lisasamme. Tulin siia otse Euroopa Komisjonist, kus me arutasime oma eelseisvaid samme ja võite oodata, et täna õhtupoole tehakse need teatavaks," sõnas Simson.

ERR-i Brüsseli korrespondent Joosep Värk rääkis AK otse-eetris, et mida sanktsioonide pakett sisaldab, saab hakata lugema teisipäeva hilisõhtul.

"Kolmapäeva hommikul esineb Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa Parlamendi ees kõnega, kus ta räägib täpsemalt, mis on sanktsioonide paketis. Von der Leyen on sidunud sanktsioonid enda usaldusega ja need on tema jaoks väga olulised. Hiljem kohtuvad ka Euroopa Liidu riikide suursaadikud, kes seda paketti kohe arutama hakkavad," rääkis Värk.

Tema sõnul pole veel täpselt teada, mis paketis sisaldub. "Aga ilmselt naftaembargo tuleb, Sperbanki maksesüsteemist väljalülitamine tuleb. Vaidluseks saab see, mis hetkest naftaembargo kehtima hakkab," sõnas Värk.