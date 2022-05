Kiievi teatel käivad Azovstalis ägedad lahingud, Ukraina väed peavad vastu

Ukraina allikad teatasid sotsiaalmeedias, et Vene sõdurid on murdnud sisse Azovstali tehase alale ja käimas on tõsised võitlused Ukraina sõduritega. Ukraina relvajõud teatasid õhtul, et Vene vägede rünnakud ei olnud edukad.

Oluline 4. mail kell 22:59:

- Ukraina allikad on teatanud, et Vene sõdurid sooritasid läbimurde Azovstali tehase alale;

- Ukraina relvajõudude teatel polnud rünnakud edukad;

- Pentagon: Mariupolis on umbes 2000 Vene sõdurit, nende seas tšetseene;

- Venemaa lubas kolmel päeval avada Azovstalist evakuatisoonikoridorid;

- Ukraina vägede edukas vastupealetung Harkivi oblastis jätkus;

- kümme inimest hukkus raketirünnakus Avdiivka bussijaamas;

- Valgevene teatas ootamatult oma kiirreageerimisjõudude ülevaatusest;

- Ukraina luure: Venemaa kavandab Mariupolis 9. mai paraadi;

- Tsiviilelanike evakueerimine Azovstalist jätkus kolmapäeva hommikul;

- Venemaa on ähvardanud võtta sihikule relvasaadetised ja nende marsruudid;

- Kolmapäeval võidakse avada neli evakuatsioonikoridori;

- Irpinist leiti pärast Venemaa lahkumist vähemalt 290 tsiviilisiku surnukeha;

- President Biden palus USA kongressil lõdvendada viisapiiranguid kõrgelt haritud venelastele.

Ukraina: Azovstali tehases käivad lahingud

Ukraina allikad teatasid sotsiaalmeedias, et Vene sõdurid on murdnud sisse Azovstali tehase alale ja käimas on tõsised võitlused Ukraina sõduritega. Samal ajal on Azovstali punkrites varjul veel umbes 200 tsiviilelanikku, nende hulgas 30 last.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul pole kolmapäeval enam Azovstali aladel asuvate Ukraina vägedega ühendust saadud. "Kahjuks pole meil enam meie poistega ühendust, et aru saada, mis seal toimub, kas neil on kõik hästi või mitte. Eile oli ühendus, täna enam mitte," ütles Boitšenko.

Linnapea kinnitas, et Azovstali alal käivad karmid lahingud. "Meie vaprad sõdurid kaitsevad seda kindlust, aga see on väga raske, sest raskesuurtükid ja tankid tulistavad kõike," lausus ta.

Ukraina relvajõud teatasid kolmapäeva hilisõhtul, et Vene väed Azovstalis edu ei saavutanud.

"Blokaadid ja üritused hävitada meie üksused Azovstali alal Mariupolis jätkuvad. Mõnes piirkonnas, õhujõu toel, jätkas vaenlane rünnakuid, et saavutada tehase üle kontroll. Need ei ole polnud edukad," teatasid Ukraina relvajõud.

Ka Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et Azovstali kaitse peab. "Hoolimata kõigile Vene ametnike teadetele, et Mariupol on nende täieliku kontrolli all, ei ole see tõsi. Azovstal, Ukraina vastupanu viimane tugipunkt Mariupolis, peab vastu," lausus ta.

Azovstali territooriumil võitleva Azovi rügemendi komandör kolonelleitnant Denis Prokopenko ütles, et Vene väed on kahel päeval suutnud tehase territooriumile murda. "Toimuvad rasked ja verised lahingud. Ma olen uhke oma sõdurite üle, kelle üliinimlik pingutus aitab meil vastu pidada vaenlase rünnakute all. Olukord on ülikeeruline, kuid me täidame käsku ja hoiame kaitset," lausus ta.

Video posted from a Russian-backed account shows Russian air strikes at the Azovstal steel plant in Mariupol, Ukraine, that is housing civilians, according to the city's mayor. Watch CNN's @ScottMcLean report here: https://t.co/E5T1jIPM6P — CNN (@CNN) May 4, 2022

Venemaa lubas Azovstalist avada evakuatsioonikoridorid

Venemaa ametnike sõnul avatakse alates neljapäevast kuni laupäevani Azovstali territooriumilt humanitaarkoridorid, vahendas uudisteagentuur Interfax.

Nende kaudu lubatakse evakueerida tehase keldritesse varjunud tsiviilisikud. Lahingtegevus lakkab selleks ajaks ning üksused liigutatakse ohutusse kaugusse, ütlesid Vene sõjaväeametnikud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pöördus kolmapäeval ÜRO peasekretäri Antonio Guterres poole, et ÜRO aitaks päästa inimesi, kes on jäänud Azovstali tehastesse lõksu.

USA kaitseministeerium: Mariupolis on umbes 2000 Vene sõdurit

Umbes 2000 Vene sõdurit ehk kaks pataljoni taktikalist gruppi (BTG) on endiselt Mariupolis, ütles CNN-i teatel USA kaitseministeeriumi ametnik.

See on siiski vaid viiendik algselt Mariupoli vallutamiseks kohale toodud kümnest BTG-st ehk 10 000 sõdurist. Ülejäänud on liikunud põhja poole ning seejärel peatunud Velõka Novosilka linna lähedal kas kaitsepositsioonide tugevdamiseks või ümbergrupeerimiseks, ütles ametnik.

Pentagoni andmetel võib Mariupolisse jäänud Vene vägedes olla võitlejaid ka mujalt, näiteks Tšetseeniast.

Pentagoni hinnangul pole Vene väed märgatavat edu saavutanud ei Ukraina lõuna- ega põhjaosas ning nende edasiliikumine on vaevaline.

Kümme inimest hukkus raketirünnakus bussijaamale Avdiivkas

Kümme tsiviilisikut sai surma ja 20 vigastada, kui Vene vägede raketirünnak tabas Donetski oblastis asuva Avdiivka linna bussijaama, ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova.

Venediktova sõnul oli Vene vägede rünnak sihilik. Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko lisas, et Vene väed teadsid täpselt, mida nad sihtisid. "Töötajad olid just oma vahetuse lõpetanud ja ootasid bussi, mis neid vabrikust koju viiks," lausus ta.

Ukraina väed jätkavad edukat vastupealetungi Harkivi oblastis

Ukraina relvajõud võtsid okupantidelt Harkivi oblasti põhjaosas kolmapäeval tagasi veel ühe küla ning liiguvad edasi venemaa piiri suunas, vahendas CNN.

Vabastatud küla jääb umbes 20 kilomeetri kaugusele Ukraina-venemaa piirist.

Viimase paari nädalaga on Ukraina vägede vastupealetung Harkivi obalstis olnud edukas, vabastatud on üle tosina asula. Ukraina väed liiguvad oma vastupealetungiga aina lähemale Vene vägede jaoks kriitiliselt vajalikule varustusliinile, mis kulgeb okupeeritud Izjumi linnast kuni piirini.

Kiievi oblastist leitud laipade arv tõusis 1235-ni

Viimase ööpäeva jooksul leiti Kiievi oblastist veel 20 tsiviilisiku laipa, mis tähendab, et peale Vene vägede oblastist lahkumist on oblastist leitud kokku 1235 laipa.

20 laipa leiti Borodjanka linnast ja selle lähiümbrusest, ütles Kiievi oblasti politseiülem Andri Nebõtov.

1235 laibast on eksperdid läbi vaadanud üle 800 ning suur osa nendest inimestest hukkus püssikuuli läbi, lisas Nebõtov.

Identifitseerimata on seni 282 laipa.

Ukraina: venelased on kaotanud 24 500 sõjaväelast

Ukraina relvajõudude teatel on venelased alates sõja algusest kandnud suuri kaotusi, sealhulgas hinnanguliselt 1077 tanki, 2610 soomukit, 194 lennukit, 155 helikopterit ja 24 500 sõjaväelast.

Estimates by #Ukraine's MoD @DefenceU on losses by the invading #Russia|n forces as of 4 May.



These figures are probably a bit inflated - but not by much. They show very substantional Russian losses in both personnel and equipment. pic.twitter.com/PCiOuYp7rY — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 4, 2022

Ukraina luure: Venemaa kavandab Mariupolis 9. mai paraadi

Ukraina süüdistab Venemaad Mariupolis 9. mai paraadi ettevalmistamises, teatas uudisteagentuur AFP.

Ukraina sõjaväeluure sõnul on Mariupolisse saabunud Venemaa presidendi administratsioonist ametnik, et juhtida paraadi korraldamist.

"Mariupolist saab "tähistamise" keskus. Linna keskseid tänavaid puhastatakse usinalt rusust, laipadest ja plahvatamata mürskudest," teatas luure.

Ukraina teatel valmistab Venemaa ette suurt propagandakampaaniat ning Venemaa elanikele näidatakse lugusid, kuidas Mariupoli elanikud võtavad "rõõmuga" vastu okupante.

Ka Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles, et Vene väed eemaldavad linnas kõike, mis annaks aimu nende kuritegudest.

Valgevene teatas ootamatult kiirreageerimisvägede ülevaatusest

Valgevene alustas ette teatamata oma kiirreageerimisvägede ülevaatust, kavandades liigutada märkimisväärses koguses militaavarustust, vahendas CNN Valgevene kaitseministeeriumi kolmapäevast teadet.

"Ette teatamata kiirreageerimisvägede ülevaatus algas Valgevene relvajõududes, mille käigus militaarüksused ja allüksused harjutavad valmisolekut, liikudes määratud kohtadesse ja sooritades lahingülesandeid," teatas kaitseministeerium, kelle väitel on tegu valmisoleku ja kriisile reageerimise võime kontrollimisega.

Teates märgitakse ka, et "militaarüksused ja allüksused tegutsevad tundmata aladel kiiresti muutuvates oludes".

Ukraina kaitseministeeriumi kõneisik Oleksandr Motuszjanõk märkis kolmapäeval, et õhulöökide oht Valgevenest Ukraina tsiviil- ja militaartaristule on endiselt vägagi reaalne. "Valgevene relvajõud tugevdavad teatud üksusi Valgevene-Ukraina piiril Bresti ja Gomeli oblastis. Väljakutsuvad ja provokatiivsed juhtumid piiril pole tulevikus välistatud," ütles ta.

Evakueerimine Mariupolist jätkus kolmapäeval

Ukraina Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sotsiaalmeedia postituse kohaselt lahkusid Mariupolist kolmapäeva hommikul bussid tsiviilelanikega. Ta kirjutas Telegramis: "Täna evakueerime ÜRO ja Punase Risti toel tsiviilelanikke Azovi piirkonnast Zaporižžjasse. Bussid on juba Mariupolist lahkunud."

Kõrõlenko sõnul tehakse peatused Lunatšarski, Tokmaki ja Vassõlivka juures. Eratranspordiga liikuvatel evakueerujatel on võimalus konvoiga liituda Tokmakis.

Samal ajal on Vene kaitseminister Sergei Šoigu kohalikule uudisteagentuurile RIA öelnud, et Ukraina sõjaväelased on Azovstali "kindlalt blokeeritud", nagu nõudis Putin. "Oleme teinud natsionalistidele korduvaid pakkumisi tsivilistid vabastada ja ennast üles anda garantiiga, et elusid säästetakse ja nendega käitutakse rahvusvaheliste normide kohaselt, ent nendest pakkumistest on loobutud," rääkis Šoigu uudisteagentuurile RIA.

Azovstali terasetehases on aga ikka veel lõksus 30 last, ütles Ukraina parlamendiliige Kira Rudik kolmapäeval. Sky Newsiga rääkides ütles Rudik, et Mariupolis asuvast Azovstali terasetehasest üritati inimesi evakueerida vähemalt 20 korda enne kui napilt üle 150 inimese sealt nädalavahetusel evakueeriti.

Ta ütles, et praegu on "peaeesmärk" teha kindlaks kõik lapsed, kes on veel tehases lisaks naistele, eakatele ja vigastatud sõduritele. "Praegu on meie peamine eesmärk tagada, et saaksime kõik lapsed välja, sest seal on veel umbes 30 last. Kõige keerulisem on haavatud sõduritega, sest Venemaa ei luba neid evakueerida," sõnas Rudik Sky Newsile.

Üks Mariupoli Azovstali metallitööstusse jäänud kaitsjatest on kirjeldanud BBC-le sealseid olusid. Suures tööstuskompleksis on endiselt rohkem kui 500 vigastatud inimest, rääkis Mikhailo Vershõnin BBC Radio 4-le. 200 neist on kriitilises seisundis, ütles ta.

Teisipäevane raketirünnak kahjustas Lvivis elektialajaama. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Vene raketid tabasid teisipäeval kuut sihtkohta

Siseministeeriumi nõuniku Anton Geraštšenko sõnul tulistati alla kaks edela-Ukraina linna Vinnõtsja kohal lennanud raketti.

Vinnõtsja piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Borzov ütles, et kaks plahvatust, mida Vinnõtsja elanikud kuulsid, "oli meie õhutõrje". Käib rakettide rusude otsimine.

Geraštšenko sõnul tulistas õhutõrje alla veel ühe tiibraketti "teel Kiievisse" Odessa maanteel.

Kaugemal läänes, Slovakkia piiri lähedal, ütles Taga-Karpaatia piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Viktor Mõkõta, et mägises piirkonnas toimus raketilöök.

Eraldi teatas Ukraina riigipiirivalveteenistus, et riigi kirdeosas Sumõ piirkonna piiriala sai pihta raketiheitjate ja miinipildujate tules.

Ukraina raudteede juhatuse esimees Oleksandr Kamõšin ütles, et Vene raketid tabasid teisipäeva õhtul kuut asukohta Kesk- ja Lääne-Ukrainas.

Lvivis põleb alajaam pärast raketirünnakut Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Andrii Gorb

Venemaa paigutab 22 pataljonirühma piki Donbassi põhjaosa

Suurbritannia kaitseministeeriumi hommikuses ülevaates seisab, et Venemaa on paigutanud idaosas asuva Izjumi linna lähedale 22 pataljonirühma, et tungida Donbassi piirkonda.

"Vaatamata sellele, et Venemaa üritab Ukraina kaitsest läbi murda ja hoogu juurde saada, kavatseb Venemaa suure tõenäosusega liikuda Izjumist kaugemale, et vallutada Kramatorski ja Severodonetski linnad," teatas ministeerium.

"Nende kohtade hõivamine tugevdaks Venemaa sõjalist kontrolli Kirde-Donbassi üle ja oleks vahepeatus nende jõupingutustele Ukraina väed piirkonnas ära lõigata," lisati avalduses.

Vene sõjaväe tehnika põleb Ida-Ukrainas Makiivkas pärast Ukraina raketilööki 4. mail. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukrainlased ründasid sõjaväe drooniga Vene positsioone Maosaarel

Ukraina relvajõud teatasid, et tabasid Vene okupeeritud Maosaarel vähemalt kahte Vene sõjaväepositsiooni, kasutades väidetavalt sõjaväe drooni Bayraktar. Pole selge, millal see toimus, kuid video postitas Ukraina relvajõudude lõunaoperatsiooni väejuhatus teisipäeval.

Rünnak oli suunatud hoone ja sidetorni vahelisele alale ning teisele alale, mis näib sisaldavat laskemoona või muud lõhkeainet. Pärast esialgset plahvatust on näha mitmeid plahvatusi teises piirkonnas.

Maosaar ja sellel asuvad Ukraina piirivalvurid said tuntuks Venemaa sissetungi alguses, kui saar sattus Vene sõdurite sihikule ja Ukraina valvurid keeldusid alla andmast.

Ukrainlased ründavad ka Oleksandrijivkas Venemaa positsioone

Ukraina sõjaväelased viisid Venemaa okupeeritud Izjumist kagus Oleksandrijivkas rivist välja hulga Vene sõjaväesõidukeid.

NASA satelliidiandmed on alates 27. aprillist tuvastanud külas ja selle ümbruses mitmeid tulekahjusid ja näha on tules hõõguvaid Vene sõjaväemasinaid.

Kavas on avada neli evakuatsioonikoridori

Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk teatas kolmapäeval neljast Zaporižžja linna kavandatavast evakuatsioonikoridorist, "kui ohutusolukord seda võimaldab". Vereštšuk ütles, et lubatakse evakueerida Mariupolist, Lunatšarske ringist, Tokmakist ja Vasõlivkast.

Mariupoli terasetehasest evakueeritud: "Olime kaotamas lootust, et kunagi välja pääseme"

Piiratud Mariupoli linnast evakueeritud rühm tsiviilisikuid on pärast 200-kilomeetrist teekonda jõudnud Zaporižžjasse.

Nende seas on 69 inimest, kes olid kuude jooksul varjunud määratu Azovstali terasetehase all asuvates punkrites ja pääsesid sealt eile esimest korda värske õhu ja valguse kätte.

"Olime kaotamas lootust, et saame kunagi välja," ütles üks naine BBC-le.

Ukraina võitlejate sõnul on tehases endiselt lõksus sajad tsiviilisikud. Pole selge, kas neid üritatakse rohkem päästa. Vene väed jätkavad samal ajal tehase tulistamist.

ÜRO teatel otsustasid mõned Azovstalist päästetud tsiviilisikud jääda maha ja otsida hävitatud linnast lähedasi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas oma öises kõnes tänu.

"Olen ​​tänulik kõigile, kellest nende inimeste päästmine sõltus. Kes nõustus ja kes aitas. Olen tänulik kõigile, kes pakkusid inimestele füüsilist liikumist läbi humanitaarkoridori," ütles ta.

"Teeme jätkuvalt kõik, et kõik meie inimesed Mariupolist ja Azovstalist välja tuua. See on raske. Kuid me vajame kõiki, kes sinna jäävad: tsiviilisikuid ja sõdureid," ütles ta.

Zelenski süüdistas Vene vägesid ka relvarahu mittejärgimises ja Asovstali terasetehase ründamises.

Irpinist leiti pärast Venemaa lahkumist vähemalt 290 tsiviilisiku surnukeha

Kiievi lähedalt Irpini linnast on pärast Vene vägede väljaviimist leitud 290 tsiviilisiku surnukeha, ütles Irpini linnapea Oleksandr Markušin teisipäeval.

Markušin ütles Facebookis tehtud avalduses, et 185 hukkunut on tuvastatud, kellest enamik olid mehed.

Surma põhjustasid killud ja laskehaavad.

Markušini sõnul suri viis hukkunut ajutrauma ja nälja tõttu. Viis elanikku lasti maha kõrghoone hoovis ja lastekeskuse ruumides.

President Biden palus kongressil lõdvendada viisapiiranguid kõrgelt haritud venelastele

USA president Joe Biden palus kongressil muuta immigratsiooni- ja kodakondsuse seadust, et hõlbustada kõrgelt haritud venelastel USA-s töötamiseks viisade saamist, selgus parlamendiliikmetele esitatud Valge Maja Ukraina lisaeelarve taotlusest.

Taotlus, kui see jõustub, võimaldaks teaduse, tehnoloogia, inseneri või matemaatika magistri- või doktorikraadiga venelastel taotleda viisat, ilma et nad peaksid võtma kinnituse oma USA tööandjalt.

Muudatus nõuaks ka sisejulgeolekuministeeriumilt selliste taotluste kiirendatud läbivaatamist, aga koos vajaliku kontrolliga.