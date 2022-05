Venemaa ründas elektrialajaamu ja raudteetaristut

Oluline 4. mail kell 8.30:

- Venemaa on ähvardanud võtta sihikule relvasaadetised ja nende marsruudid;

- Ukrainlased tabasid sõjaväe drooniga Vene positsioone Maosaarel;

- Kolmapäeval võidakse avada neli evakuatsioonikoridori;

- Irpinist leiti pärast Venemaa lahkumist vähemalt 290 tsiviilisiku surnukeha;

- President Biden palus USA kongressil lõdvendada viisapiiranguid kõrgelt haritud venelastele.

Siseministeeriumi nõuniku Anton Geraštšenko sõnul tulistati alla kaks edela-Ukraina linna Vinnõtsja kohal lennanud raketti.

Vinnõtsja piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Borzov ütles, et kaks plahvatust, mida Vinnõtsja elanikud kuulsid, "oli meie õhutõrje". Käib rakettide rusude otsimine.

Geraštšenko sõnul tulistas õhutõrje alla veel ühe tiibraketti "teel Kiievisse" Odessa maanteel.

Kaugemal läänes, Slovakkia piiri lähedal, ütles Zakarpattia piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Viktor Mõkõta, et mägises piirkonnas toimus raketilöök.

Eraldi teatas Ukraina riigipiirivalveteenistus, et riigi kirdeosas Sumõ piirkonna piiriala sai pihta raketiheitjate ja miinipildujate tules.

Ukraina raudteede juhatuse esimees Oleksandr Kamõšin ütles, et Vene raketid tabasid teisipäeva õhtul kuut asukohta Kesk- ja Lääne-Ukrainas.

Venemaa paigutab 22 pataljonirühma piki Donbassi põhjaosa

Suurbritannia kaitseministeeriumi hommikuses ülevaates seisab, et Venemaa on paigutanud idaosas asuva Izjumi linna lähedale 22 pataljonirühma, et tungida Donbassi piirkonda.

"Vaatamata sellele, et Venemaa üritab Ukraina kaitsest läbi murda ja hoogu juurde saada, kavatseb Venemaa suure tõenäosusega liikuda Izjumist kaugemale, et vallutada Kramatorski ja Severodonetski linnad," teatas ministeerium.

"Nende kohtade hõivamine tugevdaks Venemaa sõjalist kontrolli Kirde-Donbasi üle ja oleks vahepeatus nende jõupingutustele Ukraina väed piirkonnas ära lõigata," lisati avalduses.

Ukrainlased ründasid sõjaväe drooniga Vene positsioone Maosaarel

Ukraina relvajõud teatasid, et tabasid Vene okupeeritud Maosaarel vähemalt kahte Vene sõjaväepositsiooni, kasutades väidetavalt sõjaväe drooni Bayraktar. Pole selge, millal see toimus, kuid video postitas Ukraina relvajõudude lõunaoperatsiooni väejuhatus teisipäeval.

Rünnak oli suunatud hoone ja sidetorni vahelisele alale ning teisele alale, mis näib sisaldavat laskemoona või muud lõhkeainet. Pärast esialgset plahvatust on näha mitmeid plahvatusi teises piirkonnas.

Maosaar ja sellel asuvad Ukraina piirivalvurid said tuntuks Venemaa sissetungi alguses, kui saar sattus Vene sõdurite sihikule ja Ukraina valvurid keeldusid alla andmast.

Ukrainlased ründavad ka Oleksandrivkas Venemaa positsioone

Ukraina sõjaväelased viisid Venemaa okupeeritud Izjumist kagus Oleksandrivkas rivist välja hulga Vene sõjaväesõidukeid.

NASA satelliidiandmed on alates 27. aprillist tuvastanud külas ja selle ümbruses mitmeid tulekahjusid ja näha on tules hõõguvaid Vene sõjaväemasinaid.

Kavas on avada neli evakuatsioonikoridori

Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk teatas kolmapäeval neljast Zaporižžja linna kavandatavast evakuatsioonikoridorist, "kui ohutusolukord seda võimaldab". Vereštšuk ütles, et lubatakse evakueerida Mariupolist, Lunacharske ringist, Tokmakist ja Vasylivkast.

Mariupoli terasetehasest evakueeritud: "Olime kaotamas lootust, et kunagi välja pääseme"

Piiratud Mariupoli linnast evakueeritud rühm tsiviilisikuid on pärast 200-kilomeetrist teekonda jõudnud Zaporižžjasse.

Nende seas on 69 inimest, kes olid kuude jooksul varjunud massiivse Azovstali terasetehase all asuvates punkrites ja pääsesid sealt eile esimest korda värske õhu ja valguse kätte.

"Olime kaotamas lootust, et saame kunagi välja," ütles üks naine BBC-le.

Ukraina võitlejate sõnul on tehases endiselt lõksus sajad tsiviilisikud. Pole selge, kas neid üritatakse rohkem päästa. Vene väed jätkavad samal ajal tehase tulistamist.

ÜRO teatel otsustasid mõned Azovstalist päästetud tsiviilisikud jääda maha ja otsida hävitatud linnast lähedasi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas oma öises kõnes tänu.

"Olen ​​tänulik kõigile, kellest nende inimeste päästmine sõltus. Kes nõustus ja kes aitas. Olen tänulik kõigile, kes pakkusid inimestele füüsilist liikumist läbi humanitaarkoridori," ütles ta.

"Teeme jätkuvalt kõik, et kõik meie inimesed Mariupolist ja Azovstalist välja tuua. See on raske. Kuid me vajame kõiki, kes sinna jäävad: tsiviilisikuid ja sõdureid," ütles ta.

Zelenski süüdistas Vene vägesid ka relvarahu mittejärgimises ja Asovstali terasetehase ründamises.

Irpinist leiti pärast Venemaa lahkumist vähemalt 290 tsiviilisiku surnukeha

Kiievi lähedalt Irpini linnast on pärast Vene vägede väljaviimist leitud 290 tsiviilisiku surnukeha, ütles Irpini linnapea Oleksandr Markušin teisipäeval.

Markušin ütles Facebookis tehtud avalduses, et 185 hukkunut on tuvastatud, kellest enamik olid mehed.

Surma põhjuseks olid "killud ja laskehaavad".

Markušini sõnul suri viis hukkunut ajutrauma ja nälja tõttu. Viis elanikku lasti maha kõrghoone hoovis ja lastekeskuse ruumides.

President Biden palus kongressil lõdvendada viisapiiranguid kõrgelt haritud venelastele

USA president Joe Biden palus kongressil muuta immigratsiooni- ja kodakondsuse seadust, et hõlbustada kõrgelt haritud venelastel USA-s töötamiseks viisade saamist, selgus parlamendiliikmetele esitatud Valge Maja Ukraina lisaeelarve taotlusest.

Taotlus, kui see jõustub, võimaldaks teaduse, tehnoloogia, inseneri või matemaatika magistri- või doktorikraadiga venelastel taotleda viisat, ilma et nad peaksid võtma kinnituse oma USA tööandjalt.

Muudatus nõuaks ka sisejulgeolekuministeeriumilt "selliste taotluste kiirendatud läbivaatamist, aga koos vajaliku kontrolliga."