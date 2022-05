Norstati reitingud: Eesti 200 kaotas veelgi toetust

Erakondade populaarsuse pingerea tipus oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, ent parlamendivälise erakonna Eesti 200 toetus on veelgi langenud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,9 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Kahte erakonda lahutab reitingutabelis 10,1 protsendipunkti.

Mõnevõrra on paranenud kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus. Kui märtsi keskpaigaks oli see langenud lähiajaloo madalaimale tasemele, siis madalpunktiga võrreldes on praegune tulemus 1,5 protsendipunkti võrra kõrgem.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,8 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,3 protsenti) ning Isamaa (5,3 protsenti). Eesti 200 toetus jätkas langust ning nädalaga kaotas parlamendiväline erakond oma toetusest veel 1,8 protsendipunkti. Võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on selle toetus langenud 5,9 protsendipunkti võrra. Roheliste toetus on viimastel andmetel 1,8 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 49,8 protsenti ja opositsioonierakondi 33,5 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. aprillist 2. maini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.