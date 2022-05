Irpini külastanud Saksa opositsiooniliider: neid pilte ei saa peast välja

Kiievi läheduses asuvat Irpini külastanud Saksa Kristlike-Demokraatide (CDU) liider Friedrich Merz ütles, et kohapeal nähtu ja kuuldu on šokeeriv ning et Saksamaa peab võtma juhtrolli nii Ukraina sõjalisel toetamisel kui ka sõjas kannatada saanud piirkondade ülesehitamisel.