Venemaa tasus riigivõlga külmutatud reserve kasutamata

Venemaa pole kartustele vaatamata jätnud oma välisvõlaga seotud kohustusi täitmata, mitmed võlausaldajad on maksed kätte saanud, ütlesid neli allikat Reutersile.

Makseprotsessiga kursis ja anonüümseks jääda soovinud allikas ütles teisipäeval Reutersile, et mõnele võlakirjaomanikule kanti raha eelmisel päeval üle. Kaks võlausaldajat kinnitasid, et raha on nende kontodele laekunud.

USA kõrge ametnik kinnitas esmaspäeval, et Moskva tegi makse USA-s külmutatud reserve kasutamata, lisades, et raha täpne päritolu on ebaselge.

Venemaa tegi eelmisel nädalal maksejõuetuse vältimiseks kannapöörde, teatades, et maksis enne ajapikendusperioodi lõppu 4. mail võlakirjade omanikele tagasi ligi 650 miljonit dollarit kupongide ja põhisummana.

Venemaa 40 miljardi dollari väärtuses rahvusvahelisi võlakirju on peamine tüliõun sanktsioone kehtestanud lääneriikide ja neile vastumeetmeid otsiva Moskva vahel.

See on raskendanud riigi- ja ettevõtete võlakirjade eest maksete tegemist, kuna mitmed Venemaa ettevõtted ja riigile kuuluvad asutused, nagu Venemaa Raudtee, ei suuda seda õigel ajal teha.

Mais tehtud maksed on esimesed pärast Venemaa katset kanda aprilli alguses oma külmutatud välisreservidest rahvusvahelistele võlakirjaomanikele raha üle. Selle peatasid USA võimud.

Seejärel kandis Moskva võlasumma rublades sisemaistele kontodele, lisades, et loeb oma kohustused täidetuks. Välisinvestoritel aga ei õnnestunud Venemaa kapitalikontrolli tõttu oma rahale ligi pääseda.

Kuna laenutingimustes oli kirjas, et makseid tuleb teha USA dollarites, peeti seda Venemaa sammu maksejõuetuse tunnuseks.