Komisjon toetas välismaalaste seaduse muudatuste samal kujul vastuvõtmist

"Me jääme selle eelnõu juurde, mille parlament juba korra heaks kiitis. See on komisjoni ettepanek suurele saalile," ütles Kivimägi ERR-ile.

Kivimägi märkis, et komisjoni ettepanek on seda seadust menetleda suures saalis 9. mail.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ja riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tõnis Mölder kinnitasid eelmisel reedel, et koalitsioon ei kavatse välismaalaste seaduse muudatusi, mille president jättis välja kuulutamata, muutma hakata ning plaanib need senisel kujul vastu võtta.

President Alar Karis jättis välja kuulutamata riigikogus 11. aprillil vastu võetud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse, kuna parlament rikkus selle vastuvõtmisel menetlusnorme.