AP: Mariupoli teatri pommitamises hukkus 600 inimest

Associated Pressi ulatuslik uuring hindab Mariupoli draamateatri pommitamises hukkunud inimeste arvuks 600.

16. märtsil pommitasid venelased Mariupoli draamateatrit, kus otsis varju sadu inimesi. Kui esialgu räägiti 300 hukkunust, siis Associated Pressi uurimine on leidnud tõendeid selle kohta, et rünnak oli tegelikult arvatust palju ohvriterohkem – hoones ja väljaspool seda hukkus ligi 600 inimest.

AP uurimine rekonstrueeris sel päeval teatris toimunud sündmused 23 ellujäänu, päästja ja pommivarjendiks kohandatud teatriga tuttava inimese jutu põhjal. AP kasutas ka teatri korruseplaani, fotosid, videoid ja eksperthinnanguid.

Teatrit ennast uurida ajakirjanikel ei õnnestunud, sest sinna ei pääse ligi ja pommitamise tagajärjed – purustatud hooneosad ja ohvrid – on venelased minema viinud.