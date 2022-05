Maasikakasvatajatel on taas tööjõuprobleemid

Suurematel maasikakasvatajatel on praegu sarnane tööjõuprobleem nagu kaks aastat tagasi, kui piirid kinni pandi. Nüüd valitseb sõja tõttu Ukraina hooajatööliste osas teadmatus ning ka Eestisse tulnud põgenikud ei kipu maasikakorjajaks. Pea võimatu on põllule tööle leida mehi.

Maasikakasvatajate jaoks on hooaeg alanud, käib taimede väetamine, rohimine ja katteloori paigaldamine. Kui tavaliselt on korjeperioodi tööliste nimekiri paigas juba jaanuaris, siis sel aastal valitseb segadus.

"Väga paljudega oli enne sõda kokkulepped, et nad tulevad, kuid hetkeseis on selline, et keegi ei tea, kas nad tulevad või mitte. Minu inimestest on Eestisse jõudnud kolm-neli. Inimesed, kes siia on tulnud, otsivad erialast tööd, kui me oleme käinud nendega rääkimas. Inimesed on vaimselt raskes seisus, nad ootavad väga kojuminekut. Täna öelda, et suveks on korjajad olemas, ma ei saa," lausus Laari talu perenaine Kadri Nebokat.

Samal ajal valutab maasikakasvataja südant nende pärast, kellega on veetnud mitmeid suvesid koos põllul ja kes nüüd on sõjaohus.

Töödest on kõige kriitilisem seis füüsiliselt raskete ülesannetega, nagu näiteks maasikakastide tõstmine, sest mehi on põgenike seas vähe.

Nõo vallas Eesti Maasika talus käib praegu 15-hektarise maasikapõllu rajamine. Kahe nädala pärast algab istutamine, juba selleks oleks vaja umbes 40 töökätt.

"Inimesi ei ole olemas veel. Eriti tunneme puudust oma kogenud meesterahvastest, kes praegu Ukrainast välja ei pääse. See on täpselt sama nagu oli kaks aastat tagasi, kuigi Covidi alguses oli liikvel ka meesterahvaid, aga samamoodi ei olnud neid inimesi kohapeal, kellel oleks olnud kogemust, kes teavad kust nurgast mida võtta, mida teha," ütles Eesti Maasika talu perenaine Helen Kaskema.

Juuniks otsib Kaskema 80 inimest, ent töökuulutuste kaudu ei ole seni veel ühtegi sooviavaldust tulnud. Põgenikega majutuskeskuses kohapeal rääkimas käinud Nebokat ütles, et paljud neist tulevad suurtest linnadest ning püüavad endale ka siin tööd leida linnas, kus saab ka lapsed kooli ja lasteaeda jätta.

"Meie jalgealune ei ole stabiilne hetkel, aga ma loodan et saame (maasikad) korjatud. Praegu öelda, et mis on variant B, siis seda ei ole. Me oleme ooterežiimil," lausus ta.

Vaatamata jahedale kevadele kasvatajate sõnul saak tänavu hilineda ei tohiks, seega esimesed eesti maasikad peaksid lettidele jõudma juuni teisel nädalal.