Ilm läheb soojemaks, kuid on pilvine

Ilm hakkab minema soojemaks, lähipäevil on taevas pilvine, kuid suurema sjauta.

Neljapäeva öö hakul on ida pool taevas selge, lääne pool õhukese kõrge pilvevinega, aga ka kuiv. Kesköö paiku saartest alates kattub taevas pilvedega, aga neistki sadu ei tule. Läänekaare tuul on nõrk, rannikul ulatub kuni 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb -2 kuni +1 kraadini, saartel ja läänerannikul on +5 kraadi ümber.

Hommikul on taevas pilvekihiga kaetud, aga ilm on sajuta. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Päeval on taevas pilvekiht, millest suuremat sadu ei tule. Siiski õhtu poole Lääne-Eestis võib üksikuis paigus tiba vihma tulla. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse, kiirust 3 kuni 9, puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 10 kuni 14 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb 7 kraadi ümbrusse.

Reede ja laupäev on soojad. Ööd on plusskraadidega, päevasoe kerkib 15 kraadi ümbrusse ja paar-kolm kraadi ülegi. Pilvelaamu üle taeva liigub, aga vaid üksik paik võib tiba vihma saada. Tihedam sajuvöönd jõuab laupäeva õhtul, liigub järgneva ööga üle Eesti ja viib sooja minema.

Pühapäeva päev on küll päikeseline, aga õhk on jahe.