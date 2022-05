Kaiu hariduskeskuse ehitaja peatas töö ja katkestas vallaga ehituslepingu

Kaiu vanast koolimajast, selle kõrvalhoonest ja õuealale kerkivast uuest majast saab hariduskeskus, kuhu kolivad aasta lõpuks põhikool, lasteaed ja raamatukogu. Koolijuht Hannes Vald nägi peatöövõtja Haart Ehituse töömehi viimati objektil kolm nädalat tagasi, kuid eelmisel nädalal pakiti asjad ja koliti minema.

"Kuivõrd kuulsime tarneraskustest ja täpselt samaoodi tööjõuraskusest, siis need teemad käisid ehituskoosolekutelt läbi iganädalaselt," ütles Vald.

Paar nädalat tagasi palus Haart Ehitus Rapla vallavalitsusel ehitusmaterjalide kallinemise tõttu hankelepingu maksumust suurendada peaaegu 300 000 euro võrra.

Vallavanem Gert Villard ütles, et läbirääkimistega lõpule ei jõutud, sest aprilli lõpus sai vallavalitsus ehitajalt kirja, et on ehituslepingu üles öelnud.

"Kirja sisu oli lihtne – tulenevalt majandusolukorrast ja sõjaolukorrast ja ka erinevatest nende oma ehitusplatsidel olevatest läbirääkimistest, mis ei õnnestunud, on nad sunnitud meil töö lõpetama objektil ja annavad sisse pankrotiavalduse. Lõpetame töövõtulepingu, hindame olukorda, mis järgus ehitus on ja läheme uuesti hankesse. Loodame uute ehitajate peale, kellel on need mahud olemas ja kes on nõus tulema siia ehitust jätkama," rääkis Rapla vallavanem Gert Villard.

Objektilt lahkunud peatöövõtja Haart Ehituse juhatuse esimees ja tegevjuht Riho Metsla polnud kolmapäeva jooksul kättesaadav. Ta teatas kirjalikult, et saab kommentaare jagada alles järgmise nädala esimesel poolel.