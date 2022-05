Mariupolist päästeti 344 tsiviilelanikku

Oluline 5. mail kell 7.50:

- Mariupolist ja seda ümbritsevatelt aladelt evakueeriti kolmapäeval Ukraina kontrolli all olevasse Zaporižžjasse 344 inimest;

- USA president Joe Biden ütles, et kavatseb rääkida maailma suurimate demokraatlike tööstusriikide ühenduse G7 liidritega edasiste sanktsioonide kehtestamisest Venemaale;

- Ukraina president tänas taanlasi kolmapäeva õhtul Taanis edastatud videopöördumises ning rõhutas, et rahu peab saama võitu Venemaa agressiivsetest ambitsioonidest;

- Ameerika Ühendriikide antud luureandmed on aidanud kaasa sellele, et Ukraina relvajõududel on õnnestunud sõjas Vene vägedega tappa mitu Vene kindralit, teatas ajaleht The New York Times (NYT).

"Need on naised ja lapsed ja eakad inimesed Mariupolist, Manhušist, Berdjanskist, Tokmakist ja Vassõlivkast. Kõik nad jõudsid just Zaporižžjasse," teatas Ukraina asepeaminister Irõna Veretštšuk.

Ta tänas oma sotsiaalmeediasse tehtud postituses ÜRO-d ja Punast Risti abi eest evakueerimise korraldamisel.

ÜRO koordinaator Osnat Lubrani ütles, et paljud päästetud tulid kohale ilma igasuguste asjadeta, ainult riietega, mis neil seljas olid. "Me pakume neile nüüd sel raskel hetkel abi, sealhulgas ka kõige vajalikumat - psühholoogilist abi," ütles ta. Tema sõnul tuleks rohkem teha, et võimaldada kõigil lahingute ette jäänud inimestel lahkuda selles suunas, kuhu nad soovivad.

Today again, we managed to provide safe passage for civilians stranded in Mariupol & other areas, thanks to a strong @UN - @ICRC collaboration.



Many came with nothing but the clothes they had on. We will now support them in this difficult time.



Our work must, and will continue. pic.twitter.com/LiWvUiFaOf — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 4, 2022

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma öösel avaldatud videokõnes kõiki, kes 344 inimese evakueerimisele kaasa aitasid ning kutsus Mariupolis üles relvarahule, et tuua sealt ära veel kõik sinna jäänud tsiviilisikud.

"Me peame läbirääkimisi ja loodame jätkata Azovstalis asuvate inimeste päästmist. Seal on endiselt tsiviilisikuid, nais ja lapsi. Me vajame jätkuvat relvarahu, et neid päästa," ütles Zelenski.

Mariupoli linnapea Vadim Boitšenko sõnul on Azovstali tehasekompleksi alustes punkrites ikkagi veel vähemalt 30 last, kes vajavad päästmist. Kokku on maa-alustes käikudes peidus veel umbes 200 tsiviilelanikku.

Biden räägib G7 liidritega täiendavatest sanktsioonidest Venemaale

USA president Joe Biden ütles, et kavatseb rääkida maailma suurimate demokraatlike tööstusriikide ühenduse G7 liidritega edasiste sanktsioonide kehtestamisest Venemaale.

"Me oleme alati avatud täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks," ütles Biden vastuseks küsimusele USA plaanide kohta pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval uue sanktsioonidepaketi Ukrainas sõda pidava Venemaa vastu.

"Ma kavatsen sel nädalal rääkida G7 liikmetega selle üle, mida me teeme või ei tee," lisas Biden.

USA rahandusminister Janet Yellen ütles kolmapäeval, et Ameerika Ühendriigid peavad oma partneritega pideval arutelusid edasiste sanktsioonide üle ning võib astuda uusi samme Moskva survestamiseks. Ta ei täpsustanud uusi võimalikke survemeetmeid, kui rõhutas, et need on tõenäolised, kui Venemaa jätkab oma sõda Ukraina vastu.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki keeldus ajakirjanikele ütlemast, millised Vene oligarhid võivad sanktsioonide alla sattuda, kui USA kaalub uusi piiranguid, aga ta lisas: "Ma ütleksin, et keegi ei saa ennast meie sanktsioonide ees turvaliselt tunda."

Zelenski: unistus rahust peab täituma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas taanlasi kolmapäeva õhtul Kopenhaagenis ja riigi teistes linnades edastatud videopöördumises ning rõhutas, et rahu peab saama võitu Venemaa agressiivsetest ambitsioonidest.

"Vene riik ei ole valmis sõda peatama. Nad unistavad Ukraina ja teiste Euroopa riikide alistamisest. Nad unistavad endiselt, et vabadus kaob Euroopas. Aga nende unistused ei täitu. Hoopis unistus rahust saab teoks," rääkis Zelenski. "Just nii nagu 77 aastat tagasi," lisas Ukraina president, viidates Taani vabanemisele natsi-Saksamaa okupatsioonist 77 aastat eest.

Zelenski kõne edastati Taani linnade keskväljakutele püstitatud ekraanidel, kui taanlased tähistasid oma riigi tähtpäeva.

Zelenski hoiatas oma pöördumises, et Venemaa invasioon võib laieneda ka teistesse Euroopa riikidesse. Riigipea tänas Taanit Ukraina toetamise ees ning meenutas sõjas hukkunud lapsi.

"Palun mäletage Ukraina lapsi, neid 220 last, kes on pidanud oma elu selles sõjas jätma. Palun pidage meeles, et Euroopa suudab selle laienemise peatada," ütles Zelenski.

NYT: USA luureabi on aidanud Ukrainal Vene kindraleid tappa

Ameerika Ühendriikide antud luureandmed on aidanud kaasa sellele, et Ukraina relvajõududel on õnnestunud sõjas Vene vägedega tappa mitu Vene kindralit, teatas ajaleht The New York Times (NYT).

USA on teatanud Ukrainale Vene vägede eeldatavate ümberpaiknemiste täpsed liikumisteed ja uued asukohad ning detaile Venemaa mobiilsete staapide kohta. Ukraina on seda teavet kombineerinud oma luureandmetega, et korraldada suurtükilööke ning muid rünnakuid, milles on hukkunud kõrged Vene ohvitserid, kirjutas leht kolmapäeval.

USA kaitseministeerium ega Valge Maja ei vastanud uudisteagentuuri Reuters palvetele neid väiteid kommenteerida.

Ukraina väitel on tema üksused tapnud 12 Vene relvajõudude kindralit, edastas NYT. Lehe teatel keeldusid USA ametnikud ütlemast, mitu kõrget Vene sõjaväelast on hukkunud tänu nende luureandmetele.

Kirby: Vene rünnakud Ukraina raudteele ei takista lääne relvaabi kohalejõudmist

Ehkki Venemaa on suurendanud rünnakuid Ukraina raudtee ja muu transporditaristu vastu, ei ole see suutnud peatada lääne relvaabi kohalejõudmist, ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby.

Tema sõnul sihib Venemaa Ukraina läänesuunalist kriitilist taristut, muuhulgas ka elektrivarustuse süsteeme, transpordisõlmi ja muud olulist. Rünnakud raudtee vastu on Ukrainas viimastel päevadel märgatavalt sagenenud.

Raudtee on Ukrainas, mis territooriumilt suurim Euroopa riik, oluline transpordikanal nii majanduse jaoks kui sõja ajal ka vägede liigutamisel. Pärast seda, kui Venemaa on blokeerinud Ukraina Musta mere sadamad, on raudteest saanud Ukraina jaoks peamine ühendus välismaailmaga.