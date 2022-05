Britid valivad kohalikke volikogusid

Inimesed valivad Inglismaal, Walesis ja Šotimaal avalikke teenuseid osutavad kohalikud volikogud ning Põhja-Iirimaa detsentraliseeritud seadusandliku kogu.

Inglismaal valitakse 333 volikogust 144 kogusse kokku 4411 volinikku. Walesis valitakse kõigisse 22 volikogusse 1234 liiget, Šotimaal valitakse 32 volikogusse 1226 liiget, Põhja-Iirimaal valitakse 18 valimisringkonnast assambleesse 90 liiget.

Suurbritannias on vastutavad kohalikud volikogud kõige eest alates prügiveost, bussiliinidest ja teeremondist kuni vaimse tervise teenuste pakkumiseni, planeerimise ning kliimamuutustega võitlemise skeemide haldamiseni.

Inglismaal, Walesis ja Šotimaal valitakse kohalikud esindajad ehk volinikud, kes esindavad oma kogukonna seisukohti ja langetavad otsuseid teenuste osutamise, sealhulgas hariduse kohta.

Neljapäeval valitavate volikogukohtade valimised olid Inglismaal viimati 2018. aastal, Põhja-Iirimaal, Šotimaal ja Walesis 2017. aastal. Tol ajal oli võimuerakonna Konservatiivse Partei populaarsus madalseisus, kuna partei eelmise liidri ja peaministri Theresa May tegevusega Brexiti haldamisel ei oldud rahul.

Valimisjaoskonnad suletakse kohaliku aja järgi kell 22 ning esimesed tulemused hakkavad saabuma reede varastel tundidel.

Valimisi peetakse proovikiviks Johnsonile

Valimisi peetakse konservatiivist peaministrile Boris Johnsonile ja opositsioonilise Tööpartei liidrile Keir Starmerile suureks proovikiviks, mis saabub ajal, mil praeguse Briti valitsuse ametiaeg on jõudnud umbes poole peale.

Pärast seda, kui peaminister ning rahandusminister Rishi Sunak said koroonaaja reeglite rikkumise eest aprillis trahvi, on konservatiividel surve kogu riigi volikogudes mõningaid edusamme teha. Samuti prognoositakse, et Johnsoni partei edu valimistel mõjutab hinnakriis.

"Need valimised on kahtlemata suurim test Boris Johnsonile pärast 2019. aasta üldvalimisi ning need tulevad pärast väga keerulist aega temale ja ta valitsusele," kommenteeris London School of Economicsi professor Tony Travers.

Mõned Konservatiivise Partei seadusandjad väidavad, et kuigi parteil võib mõnes traditsioonilises suure toetusega piirkonnas Kagu-Inglismaal kehvasti minna, ei pruugi kriitikuid olla piisavalt peaministri kukutamiseks.

"Ma arvan, et neil pole numbreid koos. Pole mõistlik tegutseda enne, kui teil on numbrid käes," ütles üks endine konservatiivist minister, viidates mitmele edutule katsele tõugata ametist Johnsoni eelkäija Theresa May.