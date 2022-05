Soome peaminister: Soome annab Ukrainale 70 miljonit eurot

"Peame üheskoos lõpetama Putini sõjamasina rahastamise. Ja teiseks, peame aitama Ukrainat ja see on põhjus, miks me täna siin oleme, et leida rohkem rahalist abi Ukrainale ja loomulikult peame me ka toetama Ukrainat

relvadega, humanitaarabiga, erinevate vahenditega. Seega, meil tuleb kehtestada karmimad sanktsioonid ja aidata Ukrainat veelgi enam," ütles Marin.

"Soome on valmis andma oma osa ja oleme valmis saatma Ukrainale rohkem rahalist abi. Saadame neile ligikaudu 70 miljonit eurot ja otsustame täna ka uue relvasaadetise üle," lisas Marin.

Varssavis toimunud rahvusvahelisel Ukraina rahastajate konverentsil otsustati anda Kiievile 6,5 miljardit USA dollarit. Euroopa Komisjon lubas lisaks anda 200 miljonit eurot ümberasustatud inimeste aitamiseks. Poola ja Rootsi korraldatud ning Euroopa Liidu ja ÜRO kaasamisel toimunud konverentsil arutati, kuidas aidata Ukrainat pakilistes küsimustes ja ka pikemas plaanis.