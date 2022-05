Uus alushariduse eelnõu paneb rõhku tugiteenustele

Tabasalu Teelahkme lasteaias peeti neljapäeval Teeme Ära talgupäeva. Lasteaia hoovil müttavate laste jaoks vast ei ole väga oluline, lasteaednike jaoks aga küll, et valitsus kiitis heaks uue alushariduse seaduse eelnõu ning saatis selle edasi riigikogusse.

"Kõige suurem ja võib-olla mahukam muudatus on see, et eelnõu jõustumisel saavad olema haridussüsteemi osaks ka lapsehoiud. Kõik 1,5- kuni kolmeaastaste laste lastehoiud. Tegevuskavas muu hulgas kirjeldavad põhimõtteid, kuidas nad toetavad kuni kolmeaastaste laste üldoskuste arengut," rääkis haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse juht Triin Rass.

Uus alushariduse seaduse eelnõu võtab selgelt fookusesse lapse ning rõhutab kaasava hariduse põhimõtet, kus lapse individuaalsest vajadusest lähtudes korraldatakse õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös võimetekohane õpe ja vajalik tugi.

"See on muidugi väga suur boonus, kui laps saab kõik need teenused lasteaias kohapealt, et lapsevanem ei pea kuhugi sõitma, et lasteaias võimaldatakse kõik need pedagoogid. Kui see käiku läheks, oleks väga ideaalne, aga on tohutu suur põud logopeedidest, eripedagoogidest, lastepsühholoogidest eriti," selgitas Teelahkme lasteaia direktor Anneli Laamann.

"Esmakordsena tuleb lasteaeda ka selline ametikoht nagu HEV (hariduslike erivajadustega laste) koordinaator. Keegi, kes on kursis kogu lasteaia tugiteenuseid vajava laste arvuga ja organiseerib tugiteenuseid ja teeb koostööd lastevanematega," lisas ta.

Selleks, et vastavaid spetsialiste lasteaeda tööle meelitada, pakub riik ka lähtetoetust. Seda saavad taotleda tugispetsialistid, kes pooleteise aasta jooksul pärast kõrghariduse omandamist asuvad esimest korda lasteaeda tööle.

"See on ühekordne toetus ja taotlejale väljamakstava summa suurus on ligi 13 000 eurot. Varem ei olnud seda lasteaedade tugispetsialistidel, see oli üldhariduse ja kutsekoolide tugispetsialistidel. Aga just seetõttu, et varajane märkamine ja õigeaegne abi on oluline selleks, et ennetada suurema toe vajadust edaspidi, on oluline, et lasteaedade tugispetsialistide ressurss oleks tagatud," rääkis haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse nõunik Piret Liba.

Ministeeriumi andmeil vajab umbes viiendik kõikidest lastest mingil hetkel haridussüsteemis kõrvalist abi või tugispetsilisti teenust. Lasteaias lapsi, kes iga nädal tugiteenust vajaksid, on umbes viis protsenti.