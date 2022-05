Ees ootab kaks sooja päeva

Reedel on ilm ilus kevadine, laupäeval toob ka pilvi ja vihma.

Reede öö on vähese pilvisusega ja kohati sajab nõrka vihma ning Lääne-Eestis võib paiguti ka udu tekkida. Lõunakaare tuule puhanguid on kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 2 kuni 6 ja kohati langeb 0 kraadi ümbrusse.

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Edelatuul on võrdlemisi nõrk ning soojakraadid jäävad 3 ja 8 vahele.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati on vihmahooge. Puhub lõunakaare tuul, pärastlõunal Soome lahe ääres ka läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Väljas on parajalt soe ehk 12 kuni 17, meretuulele avatud rannikul aga kuni 8 kraadi.

Ka laupäev on soe, aga pärastlõunal liiguvad üle Eesti pilved koos kerge sajuga. Pühapäevast pilvisus hõreneb, kuid loodetuul toob natuke jahedama õhu kui eelnevatel päevadel. Öised temperatuurid liiguvad pärast laupäeva täitsa 0 kraadi lähistele ja päeval on keskmiselt 9 kuni 11 kraadi.