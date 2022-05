Leedu avas gaasitoru, mis ühendab Baltikumi Euroopaga

508 kilomeetri pikkune toru algab Vilniuse lähedalt Jauniūnaist ja jõuab välja Poola idaossa Hołowczycesse.

Gaasijuhe alustas tööd juba nädalavahetusel, 30. aprillil ning saavutab oma täisvõimsuse oktoobriks. Siis peaks see suutma transportida mõlemal suunal ligikaudu kaks miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. See moodustab 10 protsenti Poola aastasest nõudlusest.

Tänu olemasolevatele ühendustele saavad Euroopa gaasivõrgule nüüd ligipääsu ka Läti, Eesti ja Soome.

"Täna me õnnistame sisse oma energiasõltumatuse," ütles Leedu president Gitanas Nauseda. Tema Poola ametivend Andrzej Duda märkis, et see ühendus on vastus Venemaa väljapressimistele.

GIPL-i nime kandva gaasitoru ehitamine maksis 500 miljonit eurot ning suurem osa selle rahastusest tuli Euroopa Liidult.

Poolal on lähiaastail plaanis veel gaasijuhtmeid avada, sealhulgas Läänemere gaasitoru, mis peaks tööle hakkama oktoobris ja transportima maagaasi Norrast Poola.