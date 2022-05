Elering: Alexela LNG haalamiskai pakkumine pole vastuvõetav

Elering on arutanud Alexelaga võimalikke lahendusvariante LNG ujuvterminali vastuvõtuks vajaliku haalamiskai rajamiseks ja haldamiseks, kuid seni pole jõutud lahenduseni, mis oleks Eleringile vastuvõetav ja mis oleks kooskõlas Euroopa ja Eesti õigusega ega oleks liiga koormav tarbijale, teatas Elering.

Eleringi hinnangul pole läbirääkimistel Alexela poolt pakutud lahendused hinna poolest vastuvõetavad või on tugevas vastuolus avatud turu reeglitega.

Kui Elering alustas arutelusid, pakkus projekti omanikud võimaliku hinnana 20 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste käigus on esitatud ettepanek, mille järgi peaks Elering maksma kai renditasuna selle kogu ehitusmaksumuse 40 miljonit eurot ja kai jääks sellest hoolimata hilisemalt Alexela omandusse, märkis Elering pressiteates.

40 miljonit eurot tuleks maksta kõigest kahe aasta jooksul juhul, kui Elering ei taga Alexelale eelisõigust plaanitava LNG ujuvterminali teenuse kasutamiseks, mis võimaldaks neil terminalist eelisjärjekorras käidelda ühe teravatt-tunni gaasi aastas. "Samal ajal peaksid kõik teised Soome-Balti ühise gaasituru osalised konkureerima terminali ülejäänud läbilaskevõimele. Sellist eelist pole võimalik ühele turuosalisele ilma Eesti konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoni loata anda," märkis Elering.

Elering on esitanud kolm kirjalikku ettepanekut lepingu tingimuste osa ja on valmis kõnelusi jätkama, et saavutada lähiajal kokkulepe, märgiti pressiteates.

Eleringi sõnul on mõistetamatu on teise poole motivatsioon, kui ta püüab tegelike läbirääkimiste asemel lahendada küsimust meedia vahendusel Eleringi süüdistades.

"Raske oleks näha, et selline strateegia võiks tuua tulemust lähemale. Venitamisena ei saa kuidagi käsitleda seda, kui Elering ei ole nõus ebamõistlike ja läbipaistmatu kulustruktuuriga tingimustega, mida eraettevõtjad küsivad. Lõpuks maksaks ebamõistlikult kõrge hinna kinni tarbija," märgiti pressiteates.

Eleringi eesmärk on arendada aasta lõpuks Eestis välja LNG vastuvõtu võimekus, et tagada varustuskindlus olukorras, kui peaksid katkema Vene torugaasi tarned Eestisse. Selleks tuleb rajada Eestisse haalamiskai ja toruühendus kai ning Eesti maagaasivõrgu vahele. LNG terminalina toimiks lähiaastatel ujuvterminal, mis on kavas rentida koos Soome riigile kuuluva gaasivõrgu operaatori Gasgrid Finlandiga.