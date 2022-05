Biden valis välja Valge Maja uue pressiesindaja

USA president Joe Biden teatas neljapäeval, et valis Valge Maja uueks pressiesindajaks Karine Jean-Pierre'i. Temast saab esimene mustanahaline ja homoseksuaalne ameeriklane, kes hakkab juhtima Valge Maja pressiteenistust.

Praegune Valge Maja pressijuht Jen Psaki lahkub ametist 13. mail. Jean-Pierre on pressijuhi asetäitja olnud alates Bideni ametiaja algusest.

Biden lubas valimiskampaanias, et proovib kõrgemate ametnike määramisel arvestada USA demograafilist mitmekesisust.

Pressijuht on Valge Maja kõrgeima profiiliga ametnik avalikkusega suhtlemisel.

"See on ajalooline hetk. On au ja privileeg olla selle poodiumi taga," ütles Jean-Pierre.

Psaki sõnul pakkus Biden Jean-Pierre'ile pressijuhi ametikohta neljapäeval.

"Tal on aastakümnete pikkune kogemus, kuigi ta näeb välja väga noor. Tema ametisse nimetamine annab hääle paljudele ja näitab, mis on võimalik, kui inimesed teevad kõvasti tööd ja unistavad suurelt", ütles Psaki.

Esimene naissoost Valge Maja pressisekretär oli Dee Dee Meyers. Tema nimetas ametisse USA endine president Bill Clinton.