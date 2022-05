Eesti europarlamendi saadikud sattusid Strasbourg'is sekeldustesse politseiga

Mis täpselt Strasbourg'is juhtus, ei ole teada. Ühe väite järgi toimus inetu ja politsei sekkumist nõudnud vahejuhtum, mille sisu jätame esialgu avaldamata, kuna selle tõele vastavuse üle puudub täiskindlus.

ERR-ile teadaolevalt osales vahejuhtumis ka teine Eestit esindav Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison. Terras ja Madison neljapäeval telefonikõnedele ei vastanud. Väidetavalt on Terras praegu lennukis teel Eestisse.

Politsei- ja piirivalveametist öeldi ERR-ile, et Prantsusmaa politsei ei ole Eesti politseid sellest juhtumist teavitanud ning neil ei ole ka kohustust seda teha.

"Tavapäraselt tehakse teavitus vaid juhul, kui on tarvis täiendavaid andmeid küsida või kui menetlusosaline seda ise palub," teatas PPA pressiesindaja.

Isamaa erakond teatas reedel, et Euroopa Parlamendi liige Riho Terras lükkab ümber talle omistatud väited ning nimetab esitatud etteheiteid seoses 4. mail Strasbourg'is toimunud vahejuhtumiga absurdseteks.

Mis väited Terras ümber lükkab, teatest ei selgu.

"Kolmapäeva õhtul, 4. mail kõndis Riho Terras koos Euroopa Parlamendi kolleegide ja töötajatega Strasbourg'i kesklinnas. Õhtu lõppes vahejuhtumiga, kuhu oli kaasatud ka kohalik politsei ning esitati etteheiteid mitmete Euroopa Parlamendi liikmete, nende hulgas ka Riho Terrase, vastu," teatas Isamaa erakond.

"Esitatud etteheited ja süüdistused on valed ning täiesti alusetud. Seda on kinnitanud ka vahejuhtumi tunnistajaks olnud Hollandi kodakondsusega Euroopa Liidu ametnik. Olen kindel, et õiguskaitseorganid selgitavad välja tõe ning saabub selgus," ütles Terras pressiteate vahendusel.

Isamaa on lubanud edasiste asjaolude ilmnemisel anda täpsustavaid selgitusi.