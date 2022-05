WSJ: plahvatused Vene territooriumil võivad sõjategevust laiendada

Lääne analüütikud eeldavad, et Ukraina proovib rünnata Venemaa territooriumil asuvat infrastruktuuri, et häirida Moskva püüdlusi koondada vägesid Ida-Ukrainasse, vahendas The Wall Street Journal.

"Ukraina otsib teatud sihtmärke, et häirida Venemaa sõjategevust," ütles Philadelphias baseeruva välispoliitilise mõttekoja teadur Rob Lee.

"Venemaa tahab pidada seda võitlust Donbassi pärast. Ukraina tahab teha aga vastupidist, laiendada seda võitlust nii palju kui võimalik, et takistada Venemaa vägedel koonduda," lisas Lee.

Venemaa ametnikud väitsid aprillis, et kaks Ukraina helikopterit sisenesid madalal kõrgusel Venemaa õhuruumi ja korraldasid raketirünnaku Belgorodi oblastis asuvale kütusehoidlale. Viimaste nädalate jooksul puhkesid tulekahjud ka teistes Venemaa kütusehoidlates ja laskemoonatehastes. Plahvatused kahjustasid ka raudteetaristut Belgorodi ja Kurski oblastites.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul võis plahvatuste põhjuseks olla "jumalik kättemaks".

"Piiriprovintside sõjalise taristu hävitamisel võivad olla täiesti erinevad põhjused, sealhulgas isegi jumalik sekkumine," väitis Podoljak.

USA mõttekoda Study Of War (ISW) teatas oma aruandes, et Ukraina väed jätkavad piiriüleste rünnakute korraldamist. Ukrainlased saavad läänest ka sõjatehnikat, mis võimaldab korraldada rohkem rünnakuid sügavamale Venemaa territooriumile.

Suurbritannia kõrge kaitseametnik ütles aprillis, et Ukrainal on täiesti legitiimne õigus rünnata Venemaa logistika- ja varustusliine lääneriikide poolt tarnitud relvadega.

Lääneriikide analüütikud siiski ei välista, et mõned plahvatused olid seotud Venemaa kehvade ohutusreeglitega.

"Plahvatused võisid olla tingitud ka õnnetustest, mis võivad olla seotud Vene laskemoona ladustamisega," ütles Mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) analüütik Nick Reynolds.