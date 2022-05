Relvatarned Ukrainale lõid Saksa intellektuaalid kahte leeri

Saksamaal tekitab poleemikat riigi plaan hakata lõpuks Ukrainale raskerelvi tarnima - grupp intellektuaalne avaldas kohe pärast Bundestagi otsust pöördumise, kus tauniti plaani ja hoiatati kolmanda maailmasõja puhkemise eest. Sellele vastanud pöördumises hoiatasid teised Saksa haritlased, et kui Ukrainat praegu piisavalt ei toetata, annab see Putinile julgust viia sõda NATO territooriumile.

29. aprillil avaldati ajakirjas Emma 28 Saksamaa intellektuaali avalik kiri liidukantsler Olaf Scholzile, kus tehti tungiv üleskutse mitte tarnida Ukrainale rohkem relvi. Sellega ühinesid hiljem veel rida vähem ja rohkem tuntud kultuuritegelasi.

Kirjas avaldati toetust Scholzi algsele vaoshoitusele Ukraina toetamisel, millega pöördujate hinnangul on ta vähendanud riski kolmanda maailmasõja puhkemiseks. See esimene pöördumine avaldati päev pärast Bundestagi ülekaaluka häälteenamusega tehtud otsust toimetada Ukrainale raskerelvi ja selle üheks initsiaatoriks oli feminist ja ajakirjanik feminist Alice Schwarzer.

Kolmanda maailmasõja eest hoiatav pöördumine. Autor/allikas: Emma.de

4. mail avaldas Zeit aga uue Saksa kultuuritegelaste pöördumise, kes omakorda avaldavad Scholzile toetust relvade kiireks tarneks Ukrainale. Selle pöördumise eestvedaja oli publitsist Ralf Fücks.

Pöördumises öeldakse, et rahu saavutamine ei tohi tähendada Ukraina alistumist Venemaale. Selleks aga tuleb tugevdada Ukraina kaitset ja nõrgestada Venemaad. See omakorda nõuab relvade ja laskemoona andmist Ukrainale, et pöörata sõjaline tasakaal Ukraina kasuks. Samuti nõuab see majanduslike sanktsioonide laiendamist Vene energiasektorile.

"Saksamaa huvi on takistada Venemaa agressioonisõda. See, kes ründab rahu Euroopas, rahvusvahelist õigust ja paneb toime ulatuslikke sõjakuritegusid, ei tohi väljuda võitjana. Putini deklareeritud eesmärk oli ja on Ukraina riikliku iseseisvuse hävitamine."

Pöördumises kirjutatakse, et Venemaa rünnak Ukrainale on ka rünnak Euroopale.

"Kremli nõudmised Euroopa ümberkorraldamisel, mis sõnastati enne sissetungi, räägivad selget keelt. Kui Putini relvastatud revisionism on Ukrainas edukas, siis on oht, et järgmine sõda toimub juba NATO territooriumil."

Saksa intellektuaalid leiavad, et ükski teine ​​riik ei ole pidanud maksma nii kõrget hinda kui Ukraina, et olla osa demokraatlikust Euroopast. Seetõttu väärib Ukraina siduvat juurdepääsu Euroopa Liidule.

Tuumasõjaga ähvardamine on osa Venemaa psühholoogilisest sõjapidamisest.

"Seda ei saa võtta kergekäeliselt, kuid tuumasõja oht ei tohi olla põhjuseks teha Kremlile järeleandmisi. Kui Lääs häbeneb või kardab relvi Ukrainale anda, julgustab see vaid Kremlit. Tuumasõjaga ähvardamisele tuleb vastu astuda usaldusväärse heidutusega. See nõuab Saksamaalt otsustavust ning ühtsust Euroopas ja Läänes."