Otse laupäeval kell 18.30: silmapaistvate noorte tunnustamine

Ettevõtlike Noorte Koda korraldab laupäeval gala, kus tunnustatakse silmapaistvaid noori, kes on teistele suureks inspiratsiooniks. Algusega kell 18.30 saab galat jälgida otsepildis ERR-i portaalis.

Juba 23. aastat tunnustab Ettevõtlike Noorte Koda 18-40 eluaastais eeskujulikke ja andekaid liidreid noorte seas.

"Hindame ja väärtustame kõrgelt neid noori, kes läbi oma südamekutse on jäänud truuks enda eesmärkidele ja unistustele. See aasta küsimegi, mis laulu laulab sinu hing? Mis on sinu unistused ja eesmärgid?", teatas koda.