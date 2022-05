Ukraina väitel õhivad Vene üksused vastupealetungi kartuses sildu

Ukraina relvajõudude teatel on Vene väed Ukraina kirdeosas ukrainlaste vastupealetungi kartuses asunud sildu purustama. USA teatas reedel täiendavast relvaabist Ukrainale, lubades saata suurtükimürske, radareid ning muud varustust. Pentagoni teatel on esimesed Ukraina sõjaväelased läbinud USA relvastuse kasutamise väljaõppe.

Oluline 7. mail kell 13.15:

- Ukraina väitel on Vene üksused vastupealetungi kartuses asunud Harkivi oblastis sildu õhkima;

- Berliini võimud keelasid natsi-Saksamaa üle võidu saavutamise pidustustel kõrvuti nõukogude sümboolikaga ka Ukraina lipu eksponeerimise. Ukraina sümboolikat nagu ka Vene oma lubatakse kasutada ainult nende riikide saatkondade korraldataval üritusel.

- USA president Joe Biden teatas reedel täiendavast relvaabist Ukrainale, millega saadetakse Venemaa rünnakut tõrjuvale riigile suurtükimürske, radareid ning muud varustust;

- Rohkem kui 200 Ukraina sõjaväelast on läbinud väljaõppe USA haubitsate M777 kasutamiseks, mida Ameerika Ühendriigid on Ukrainale saatnud;

- USA kaitseministeerium tellib relvaettevõtetelt 17,8 miljoni dollari väärtuses mehitamata lennuvahendeid Switchblade, mis saadetakse Ukraina vägedele;

- USA saatkond Moskvas edastas reedel Venemaal asuvatele ameeriklastele hoiatuse mitte minna 9. mail suurtele rahvakogunemistele;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis diplomaatilistest jõupingutustest, et päästa Vene vägede piiramisrõngasse jäänud võitlejaid Azovstali tehase territooriumil;

- Itaalia võimud võtsid oma kontrolli alla ühes Toskaana sadamas seisva luksusjahi Scheherazade, mis arvatakse kuuluvat mõnele kõrgele Vene ametnikule ning võimalik et isegi president Vladimir Putinile;

- ÜRO Julgeolekunõukogu tegi reedel esimese avalduse Ukraina sõja teemal, aga dokumendis välditakse sõnu "sõda", "konflikt" ja "sissetung". Samas ei kasutatud ka Moskva väljendit "sõjaline erioperatsioon";

- Zelenski ütles mõttekojas Chatham House tehtud videokõnes, et mistahes rahuleping Venemaaga eeldab seda, et Vene jõud tõmbuvad tagasi sissetungi-eelsetele, 23. veebruari positsioonidele.

- Ukraina kaitsejõudude laupäeval avaldatud Venemaa senistele kaotuste ülevaate kohaselt hävitati ööpäevaga 200 Vene relvajõudude võitlejat ning sellega ületab Venemaa inimkaotuste hulk 25 000 piiri;

- Vene relvajõud kannavad Ukrainas raskeid kaotusi, tugevalt on nõrgestatud mõned kõige võitlusvõimelisemad väeosad ning Vene armee on ilma jäänud mõnest oma kõige moodsamast relvast, teatas Briti sõjaväeluure.

- Londonis korraldatud oksjonil, mille tulu läheb Ukraina toetamiseks, müüdi president Zelenski oliivikarva fliis 90 000 naelsterlingi (105 000 euro) eest.

Ukraina vägede peastaabi teatel on Vene üksused esmakordselt sõja jooksul asunud Ukraina kirdeosas õhkima sildu, et takistada Ukraina vägede pealetungi.

Okupandid purustasid Harkivi oblasti Tsõrkunõ ja Ruskõ Tõškõ piirkonnas kolm maanteesilda, et aeglustada Ukraina kaitsejõudude vastupealetungi, öeldakse staabi teates.

Ukraina üksused on viimase kahe nädala jooksul Vene vägedelt tagasi võtnud mitmeid Harkivist põhjas ja ida asuvaid külasid, muutes Vene suurtükiväele keerulisemaks linna tulistamise ning ohustades sellega ka Vene vägede varustusliine.

Ukraina relvajõudude ülevaate kohaselt jätkasid Vene üksused viimase ööpäeva jooksul tulistamist ja õhurünnakuid kogu rindejoonel Donetskis. Ukraina üksused lõid Donetski ja Luhanski oblastis ööpäeva jooksul tagasi kaheksa Venemaa pealetungi, hävitasid kolm tanki ja kaheksa suurtükisüsteemi.

Venemaa jätkas Harkivi lähedal asuvate linnade ja külade tulistamist. Samuti tulistavad Vene üksused Mõkolaijivi linna tulistamist.

Berliin keelab Ukraina sümboolika võidupüha ajal

Berliini võimud keelasid natsi-Saksamaa üle võidu saavutamise pidustustel kõrvuti nõukogude sümboolikaga ka Ukraina lipu eksponeerimise. Ukraina sümboolikat lubatakse kasutada ainult Ukraina saatkonna korraldataval üritusel, mis kestab umbes tunni, teatas väljaanne Jevropeiska Pravda.

"Sümboolikat ja osalemist lubati politsei kooskõlastusega ainult austamisüritusel, mille korraldab Ukraina saatkond," rääkis 8. maile plaanitud üritusest Berliinis elav aktivist Aleksandr Snidalov.

Tema sõnul algab saatkonna korraldatud kogunemine pühapäeval kella 12 ja kestab umbes tunni ning selle jooksul on Ukraina sümboolika kasutamine lubatud.

Ukraina suursaadik Saksamaa Andri Melnõk ütles, et saatkond sai võimudelt loa korraldada üritus Ukraina sümboolikat kasutades, aga see ei lahenda probleemi.

"Meie registreerimise oma ürituse Berliini kesklinnas Tiergartenis, aga mida teha teistel ukrainlastel? Berliinis on 15 memoriaali, tähendab, et nendes on siis sümboolika keelatud," ütles Melnõk.

Ukraina suursaadiku sõnul teevad Berliini võimud erandi ka Vene saatkonna korraldatavale üritusele, millel kasutatakse Venemaa lippe.

Varasemalt oli Melnõk väljendanud oma pahameelt Berliini võimude otsuse suhtes keelata 8. ja 9. mail nii Vene kui Ukraina sümboolika, öeldes, et on keelust šokis. "See on kõrvakiil Ukrainale ja ukraina rahvale. See on suur skandaal, kui pealinnas keelatakse Ukraina lipu avalik kandmine. Nagu ka Vene lipu, mille all päeval ja ööl pannakse toime kõige hullemaid kuritegusid Ukraina rahumeelse elanikkonna vastu ning kümned tuhanded ukrainlased, naised ja lapsed on külmavereliselt tapetud," ütles Melnõk.

Liebe Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey,

diese skandalöse Entscheidung der @polizeiberlin muss WIDERRUFEN werden

"Eine Ohrfeige an die Ukraine & ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes" https://t.co/TYPZ3etwWM pic.twitter.com/bwKDqbDYPd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 6, 2022

Tema hinnangul on sellises olukorras jutt solidaarsusest Ukrainaga tühjad sõnad. Võib ju mõista politsei soovi tagada julgeolek, aga ikkagi tekitab nördimust, kui ohver ja kurjategija võrdsustatakse, ütles saadik.

Melnõk kutsus Berliini keeldu tühistama.

Biden teatas täiendavast relvaabist Ukrainale

USA president Joe Biden teatas reedel veel täiendavast relvaabist Ukrainale, millega saadetakse Venemaa rünnakut tõrjuvale riigile suurtükimürske, radareid ning muud varustust.

Seekordne abipakett on väärt 150 miljonit dollarit ning selle raames tarnitakse Ukraina relvajõududele 25 000 155-millimeetriste suurtükkide mürsku, suurtükisüsteemide radareid, elektromagnetlainete segamisseadmeid, varuosi ning muud varustust, ütles Valge Maja ametnik.

USA president Joe Biden külastamas Lockheed Martini relvatehast. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Uus julgeolekuabi pakett järgnes Bideni eelmisel nädalal kongressile tehtud ettepanekule toetada Ukrainat sõjas Venemaaga 33 miljardi dollari mahus. USA on andnud mõista, et kavatseb Ukrainale anda pikaajalist toetust ning on Kiievile juba saatnud miljardite dollarite väärtuses sõjalist ja humanitaarabi.

Pentagon: rohkem kui 200 ukrainlast on läbinud haubitsate väljaõppe

Rohkem kui 200 Ukraina sõjaväelast on läbinud väljaõppe USA haubitsate M777 kasutamiseks, mida Ameerika Ühendriigid on Ukrainale saatnud, teatas Pentagoni pressiesindaja reedel.

Täiendavalt on kursustel 150 ukrainlast, lisas USA kaitseministeeriumi kõneisik John Kirby.

Kirby on varem öelnud, et USA sõjaväelased annavad ukrainlastele väljaõpet Ukraina piiridest väljaspool. Nii on 15 Ukraina sõjaväelast läbinud mobiilsete õhutõrjeradarite Q-64 väljaõppe.

Lisaks on 60 ukrainlast välja koolitatud USA jalaväe lahingumasinate M-113 kasutamiseks ning umbes 50 parajasti läbivad selle kasutamise õpet, rääkis Kirby.

USA eraldas 17,8 miljonit Switchblade'i droonide tarnimiseks Ukrainale

USA kaitseministeerium tellib relvaettevõtetelt 17,8 miljoni dollari väärtuses mehitamata lennuvahendeid Switchblade, mis saadetakse Ukraina vägedele, ütles ministeeriumi ametnik reedel.

Droonid tarnitakse Ukrainale USA julgeolekuabi algatuse raames, mille rahastuse kinnitas kongress märtsi keskel. Droonide saadetis on osa 300-miljonilisest paketist, millest seni on ära kasutatud 136,8 miljonit, rääkis USA abikaitseminister William A. LaPlante.

Selle raames on kaheksa erineva lepingu raames Ukrainale saadetud droone, moodsaid täpsusrelvi, sidevahendeid, lahingumeditsiini varustust, toidupakke ning isegi binokleid, rääkis LaPlante.

USA saatkond soovitab ameeriklastel hoida 9. mail rahvakogunemistest eemale

USA saatkond Moskvas edastas reedel Venemaal asuvatele ameeriklastele hoiatuse mitte minna 9. mail suurtele rahvakogunemistele.

"Arvestades praegusi pingeid peaksid USA kodanikud hoiduma suurtest rahvakogunemistest," teatas saatkond.

Turvahoiatuses märgitakse, et 9. mail Venemaal tähistatava võidupüha pidustustel piiratakse rahva liikumist ning kohal on tugevdatud politseijõud.

USA välisministeerium on juba varasemalt kutsunud ameeriklasi viivitamatult Venemaalt lahkuma seoses "Venemaa relvajõudude provotseerimata ja põhjendamata sissetungiga Ukrainasse, USA kodanike võimaliku ahistamisega Venemaa julgeolekutöötajate poolt, mis võib kaasa tuua kinnipidamise, kohalike seaduste väärtõlgendamise, sellega, et lennuühendused Venemaaga on piiratud, Covid-19 piirangute ja terrorismiohuga ning saatkonna piiratud võimekusega abistada Venemaal asuvaid ameeriklasi.

Zelenski: Ukraina püüab vahendajate abil Azovstali jäänud sõdureid päästa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis diplomaatilistest jõupingutustest, et päästa Vene vägede piiramisrõngasse jäänud võitlejaid Azovstali tehase territooriumil.

"Kaasatud on mõjukad vahendajad, mõjukad riigid," ütles Zelenski ööl vastu laupäeva avaldatud videopöördumises, kuid ta ei täpsustanud toimuvat.

Tehase territooriumile jäänud Azovi rügemendi võitlejad on keeldunud Vene üksustele alistumast ning Ukraina kardab, et Venemaa soovib enne 9. mail tähistatavat Teise maailmasõja võitu ukrainlased Azovstalist ükskõik mis hinnaga minema pühkida.

Eelmisel nädalavahetusel ÜRO vahendusel alanud läbirääkimiste tulemusel on Azovstali tehase maa-alustest punkritest aidatud välja mõnisada tsiviilelanikku, reedel pääses Ukraina poolele 50 elanikku.

Itaalia arestis Vene ülikutega seostatava superjahi

Itaalia võimud võtsid oma kontrolli alla ühes Toskaana sadamas seisva luksusjahi, mis arvatakse kuuluvat mõnele kõrgele Vene ametnikule ning võimalik et isegi president Vladimir Putinile.

Võimude teate kohaselt arestiti jaht Scheherazade seoses oluliste majanduslike ja ärisidemetega selle omaniku ja Vene valitsuse prominentsete liikmete vahel. Scheherazade on tähelepanu all olnud alates märtsist, kui arvati, et sellel võib olla otsene seos Putiniga.

Itaalia võimud ei teatanud jahi omaniku nime, kuid märkisid, et tal on sidemeid ka teiste Vene kodanikega, kes on Ukrainas alustatud sõja tõttu Euroopa Liidu sanktsioonide alla pandud.

Jaht Scheherazade Itaalias Marina di Carrara sadamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Itaalia rahandusminister Daniele Franco käskis Caymani saarte lipu all sõitva laeva, mis praegu asub Marina di Carrara sadamas, arestida.

ÜRO Julgeolekunõukogu tegi esimese avalduse Ukraina sõja teemal

ÜRO Julgeolekunõukogu tegi reedel esimese avalduse Ukraina sõja teemal, aga dokumendis välditakse sõnu "sõda", "konflikt" ja "sissetung". Samas ei kasutatud ka Moskva väljendit "sõjaline erioperatsioon".

Avalduses väljendatakse sügavat muret Ukraina julgeoleku-olukorra pärast ning avaldatakse tugevat toetust ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese püüdlustele "vaidluse rahumeelseks lahendamiseks".

ÜRO endised kõrged ametnikud kirjutasid veidi aega tagasi ühise pöördumise, nõudes, et praegune peasekretär Antonio Guterres tegutsema asuks. Guterres sõitiski Moskvasse ja kohtus president Vladimir Putiniga. alles seejärel käis ta Ukrainas ja rääkis president Volodõmõr Zelenskiga.

Julgeolekunõukogu avalduse teksti koostasid Norra ja Mehhiko. Mehhiko suursaadik vastas ajakirjanike kriitikale, et avalduse tegemine võttis kaks kuud ja selle peamine sisu on toetuse avaldamine peasekretärile. Suursaadiku sõnul tuleb millestki alustada ja see on esimene samm õiges suunas.

Zelenski: rahuleping eeldab Vene vägede taandumist algpositsioonile

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul eeldab mistahes rahuleping Venemaaga seda, et Vene jõud tõmbuvad tagasi sissetungi-eelsetele, 23. veebruari positsioonidele. Briti mõttekojas Chatham House tehtud videokõnes ütles Zelenski, et see on absoluutne miinimum, millega tema riik nõustuda saab.

Vaatlejate sõnul võib Zelenski jutust teha järelduse, et Ukraina võiks olla valmis rahulepinguks ka juhul, kui annekteeritud Krimmi ei ole tagasi võidetud.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 25 100;

- tankid 1122;

- jalaväe lahingumasinad 2713;

- lennukid 199;

- kopterid 155;

- tiibraketid 90;

- suurtükisüsteemid 509;

- õhutõrjesüsteemid 84;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) 172;

- operatiiv-taktikalised droonid 341;

- autod ja muud sõidukid ning kütuseveokid 1934;

- laevad / paadid 11;

- eritehnika 38.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Briti luure: Venemaa kaotab Ukrainas oma parimat sõjatehnikat

Vene relvajõud kannavad Ukrainas raskeid kaotusi, tugevalt on nõrgestatud mõned kõige võitlusvõimelisemad väeosad ning Vene armee on ilma jäänud mõnest oma kõige moodsamast relvast, teatas Ühendkuningriigi sõjaväeluure oma laupäevases ülevaates.

Briti luure andmeil on Ukrainas hävitatud vähemalt üks Venemaa kõige moodsam tank T-90M. See võeti relvastusse 2016. aastal, tankil on tugevdatud soomuskaitse ja moderniseeritud suurtükk ning see on varustatud satelliitside seadmetega. Kokku on Venemaal selliseid tanke umbes 100.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



#StandWithUkraine pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 7, 2022

"Kõige moodsama relvastuse taastamine saab Venemaa jaoks olema eriti keeruline, kuna sanktsioonide tõttu on Moskval takistatud ligipääs kaasaegsele mikroelektroonikale," märkis briti kaitseministeerium.

Zelenski fliis müüdi oksjonil 90 000 naela eest

Londonis korraldatud oksjonil, mille tulu läheb Ukraina toetamiseks, müüdi president Zelenski oliivikarva fliis 90 000 naelsterlingi (105 000 euro) eest. Zelenski kannab sarnast fliisi praktiliselt igal oma tele-esinemisel ning suurt tähelepanu sai see, kui Kiievit külastas Briti peaminister Boris Johnson ja kaks liidrit linna peal jalutasid.

Oksonil eel esines Johnson väikese kõnega, milles kutsus pakkujaid mitte koonerdama, kuna müügi tulu läheb Ukraina toetuseks. Fliisi alghinnaks oli 50 000 naela.

Videpöördumise teinud Zelenski tänas Ühendkuningriiki ja tunnustas "vaprat Borisi", kes teda Kiievis külastas.

Christie'se oksjonimaja korraldatud enampakkumisel müüdi ka muid Ukrainaga seotud esemeid, muuhulgas ka kukekujuline kann, mille Johnson ühelt Kiievi elanikult kingituseks sai.