USA teatas täiendavast relvaabist Ukrainale

Oluline 7. mail kell 7.40

USA president Joe Biden teatas reedel veel täiendavast relvaabist Ukrainale, millega saadetakse Venemaa rünnakut tõrjuvale riigile suurtükimürske, radareid ning muud varustust.

Seekordne abipakett on väärt 150 miljonit dollarit ning selle raames tarnitakse Ukraina relvajõududele 25 000 155-millimeetriste suurtükkide mürsku, suurtükisüsteemide radareid, elektromagnetlainete segamisseadmeid, varuosi ning muud varustust, ütles Valge Maja ametnik.

Uus julgeolekuabi pakett järgnes Bideni eelmisel nädalal kongressile tehtud ettepanekule toetada Ukrainat sõjas Venemaaga 33 miljardi dollari mahus. USA on andnud mõista, et kavatseb Ukrainale anda pikaajalist toetust ning on Kiievile juba saatnud miljardite dollarite väärtuses sõjalist ja humanitaarabi.

Pentagon: rohkem kui 200 ukrainlast on läbinud haubitsate väljaõppe

Rohkem kui 200 Ukraina sõjaväelast on läbinud väljaõppe USA haubitsate M777 kasutamiseks, mida Ameerika Ühendriigid on Ukrainale saatnud, teatas Pentagoni pressiesindaja reedel.

Täiendavalt on kursustel 150 ukrainlast, lisas USA kaitseministeeriumi kõneisik John Kirby.

Kirby on varem öelnud, et USA sõjaväelased annavad ukrainlastele väljaõpet Ukraina piiridest väljaspool. Nii on 15 Ukraina sõjaväelast läbinud mobiilsete õhutõrjeradarite Q-64 väljaõppe.

Lisaks on 60 ukrainlast välja koolitatud USA jalaväe lahingumasinate M-113 kasutamiseks ning umbes 50 parajasti läbivad selle kasutamise õpet, rääkis Kirby.

USA eraldas 17,8 miljonit Switchblade'i droonide tarnimiseks Ukrainale

USA kaitseministeerium tellib relvaettevõtetelt 17,8 miljoni dollari väärtuses mehitamata lennuvahendeid Switchblade, mis saadetakse Ukraina vägedele, ütles ministeeriumi ametnik reedel.

Droonid tarnitakse Ukrainale USA julgeolekuabi algatuse raames, mille rahastuse kinnitas kongress märtsi keskel. Droonide saadetis on osa 300-miljonilisest paketist, millest seni on ära kasutatud 136,8 miljonit, rääkis USA abikaitseminister William A. LaPlante.

Selle raames on kaheksa erineva lepingu raames Ukrainale saadetud droone, moodsaid täpsusrelvi, sidevahendeid, lahingumeditsiini varustust, toidupakke ning isegi binokleid, rääkis LaPlante.

USA saatkond soovitab ameeriklastel hoida 9. mail rahvakogunemistest eemale

USA saatkond Moskvas edastas reedel Venemaal asuvatele ameeriklastele hoiatuse mitte minna 9. mail suurtele rahvakogunemistele.

"Arvestades praegusi pingeid peaksid USA kodanikud hoiduma suurtest rahvakogunemistest," teatas saatkond.

Turvahoiatuses märgitakse, et 9. mail Venemaal tähistatava võidupüha pidustustel piiratakse rahva liikumist ning kohal on tugevdatud politseijõud.

USA välisministeerium on juba varasemalt kutsunud ameeriklasi viivitamatult Venemaalt lahkuma seoses "Venemaa relvajõudude provotseerimata ja põhjendamata sissetungiga Ukrainasse, USA kodanike võimaliku ahistamisega Venemaa julgeolekutöötajate poolt, mis võib kaasa tuua kinnipidamise, kohalike seaduste väärtõlgendamise, sellega, et lennuühendused Venemaaga on piiratud, Covid-19 piirangute ja terrorismiohuga ning saatkonna piiratud võimekusega abistada Venemaal asuvaid ameeriklasi.

Zelenski: Ukraina püüab vahendajate abil Azovstali jäänud sõdureid päästa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis diplomaatilistest jõupingutustest, et päästa Vene vägede piiramisrõngasse jäänud võitlejaid Azovstali tehase territooriumil.

"Kaasatud on mõjukad vahendajad, mõjukad riigid," ütles Zelenski ööl vastu laupäeva avaldatud videopöördumises, kuid ta ei täpsustanud toimuvat.

Tehase territooriumile jäänud Azovi rügemendi võitlejad on keeldunud Vene üksustele alistumast ning Ukraina kardab, et Venemaa soovib enne 9. mail tähistatavat Teise maailmasõja võitu ukrainlased Azovstalist ükskõik mis hinnaga minema pühkida.

Eelmisel nädalavahetusel ÜRO vahendusel alanud läbirääkimiste tulemusel on Azovstali tehase maa-alustest punkritest aidatud välja mõnisada tsiviilelanikku, reedel pääses Ukraina poolele 50 elanikku.