Stoltenberg: NATO ei näe Venemaa valmistumist tuumalöögiks

"Me kuuleme Venemaa juhtkonna ähvardavat retoorikat. See on vastutustundetu ja läbimõtlematu. Tuumasõda ei saa võita ning seda ei tohiks kunagi alustada, sealhulgas ka Venemaal. NATO ei ole 24. veebruarist saadik täheldanud mingeid muutusi Vene tuumastrategias," ütles Stoltenberg Saksa väljaandes Die Welt laupäeval ilmunud usutluses.

"Ei, meil ei ole sellest mingeid märke," lisas Stoltenberg vastuseks küsimusele, kas Venemaa tuumajõudude valmisoleku taset on tõstetud.

Stoltenberg märkis, et tuumarelva kasutamisest ei saa keegi võita.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba on öelnud, et Venemaa võib ebaedu tõttu Ukrainas kasutada seal tuumarelva, märkis väljaanne Ukrainska Pravda.

Samas on ka Venemaa juhid teinud kaudseid tuumaähvardusi.

NATO peasekretär rõhutas ka, et alliansil on õigus Ukrainat sõja Venemaaga aidata nagu on ka Ukrainal õigus ennast kaitsta.