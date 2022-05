Investeerimispetturite saagiks on tänavu langenud juba üle miljoni euro

Investeerimispettusi korraldavate kelmide saagiks on tänavu langenud juba üle miljoni euro. Enamik juhtumeid on olnud Harjumaal ning investeerimisvõimalusega kaasa minemiseks võetakse isegi kiirlaene.

Tänavu aprilli lõpu seisuga on investeerimispettuste ohvriks langenud 61 inimest, kellelt petturid on saanud kätte 1 009 000 eurot.

Valdavalt on juhtumid Harjumaal – kõigist juhtumitest pandi seal toime 43 ning kahju oli 681 000 eurot.

Tartumaal oli seitse juhtumit kogukahjuga 220 00 eurot ning kolmandal kohal on kolme juhtumiga Ida-Virumaa, kus langes petturite saagiks 68 000 eurot. Mujal maakondades olid üksikud juhtumid.

Ahvatleva investeerimisvõimaluse kasutamiseks võtavad inimesed lausa kiirlaene.

"Lisaks sellele, et nad kaotavad kõik raha, on neil ka väga pikka aega veel laenud, nii et see on üks, mis on väga pikaajaliselt inimestele probleeme valmistav," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Inimeste nii-öelda orgi otsa meelitamiseks on petturitel mitmeid lähenemisi. Näiteks palutakse esmalt panustada väikese summaga, mille eest saadakse vastu justkui suur võit. Siis soovitatakse panust suurendada, et kasvaks ka võit. Kuni inimene jääb kogu rahast ilma.

"Teine on kindlasti edusoov. Kes meist ei tahaks edukas olla. Kui inimesele öeldakse, et kas sa soovid investeerida, siis väga paljud on öelnud, et neil on piinlik öelda, et ma ei soovi, mul ei ole raha," rääkis Tambre.

Investeerimispettuste kõrval said kelmid hulga raha inimestelt kätte ka nii-öelda Google'i- ja pangapettuste teel. Esimese puhul saab ohver kõne justkui Google'i administraatorilt, kes väidab, et inimese emaili kontole on sisse murtud ning küsitakse nende pinkoode. Teisel juhul hirmutatakse, et inimese nimel võetakse laene või on tehtud ülekanne ning palutakse end tuvastada.

Mõlema kelmuseliigiga on saadud inimestelt ligikaudu 300 000 eurot ehk kokku 600 000 eurot. Viimasel ajal on sealjuures kõned oluliselt sagenenud.

"Viimastel päevadel on meile juba sajad teated, kus jälle kelmid on jälle hakanud aktiivselt helistama ja nii-öelda proovima inimestelt raha kätte saada," kirjeldas Tambre.

Taoliste kelmuste ohvrid on enamasti igas vanuses vene keelt kõnelevad inimesed, sest petukõnesid tehakse vene keeles.