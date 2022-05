Sukeldujad puhastasid talgupäeval Lennusadama akvatooriumi

Sukeldujate klubi tõi Lennusadama jahisadama akvatooriumist välja igasugu kraami, alustades sülearvutist kuni tööriistade ja laevadelt kadunud juppideni. Osa kraami tuli maha jätta.

"Eks väga suur pärand on siin ikka nõukogude ajast. Tegelikult on siin põhjas kinni sellist metalli, mida lihtsalt ei ole võimalik liigutada, minusugune kindlasti ei jaksa seda. Kõik, mis näen, võtan kinni ja raputan. Kui liigub, siis tõmbame välja, kui ei liigu, siis ei hakka ennast nikastama, ta võib mitu tonni kaaluda," kirjeldas Eesti Sukeldujate Klubi instruktor Terje Meos.

Kuna Lennusadama jahisadamas on merepõhja puhastatud aastaid, ei ole seal sel aastal palju rämpsu.

"Rehve põhiliselt ja natuke olmeprügi, aga oma suureks rõõmuks võin tõdeda, et olmeprügi hulk on aastatega oluliselt vähenenud," märkis Meos.

"Neid autorehve muidugi siia keegi nimme visanud ei ole. Tegelikult autorehve kasutatakse laevadel vendriteks. Uuel ajal võibolla natuke vähem, vanasti rohkem, kui ei olnud kõik kättesaadav. Seetõttu on seda rehvi seal väga palju, neid kas seoti kalda külge rippuma kahe-kolme kaupa või siis laeva külge," kirjeldas Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu.

Lisaks kunagi vendritena kasutatud rehvidele on põhjast välja toodud ka kasutuskõlblikku kraami.

"Täna näiteks tuli suur prügikonteiner – see on täiesti terve. Üle pesta ja valmis! Eelmisel aastal me saime ühe alumiiniumist laevatrapi kätte, mida kasutatakse selleks, et laeva peale minna. Täiesti terve ja töökorras," ütles Väinsalu.

20 aastat sukeldumist õpetanud Terje Meos rääkis, et prügikastide leidmine on sukeldujatele tavapärane ja aastaid tagasi tõi ta Šnelli tiigist välja 18 prügikasti.

Kentsakaim kraam, mille Meos on aegade jooksul kaldale toonud, on hambaproteesid, mis lebasid Vanasadamas mere põhjas. Tavapäraselt on sealses merepõhjas kümnete kaupa ostukärusid, märkis Meos.