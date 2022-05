Laupäevasel talgupäeval osales üle 27 000 inimese

Teiste seas osalesid talgutel ka palju Ukraina sõja eest Eestisse põgenenud inimesi. Üheskoos tehti 277 talgupaika veeohutumaks, rajati 361 liigirikast lilleniitu ning meisterdati 99 putukahotelli.

Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et projekti 15. tegevusaastal toimunud talgupäeva suurim õnnestumine oli kindlasti see, et vaatamata heitlikele aegadele otsustas kaasa lüüa nii palju inimesi.

Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 303 talgul osales kokku 9005 inimest.

Elanike arvu järgi oli kõige rohkem talgulisi Saaremaal, kus osales 129 talgul 2261 inimest. Väljaspool Eestit korraldati kaks talgut: Kanadas ja Prantsusmaal, kus osales kokku 75 talgulist.

Koostöös päästeametiga oli tänavu suurema tähelepanu all koduümbruse veekogude ohutus.