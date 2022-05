Tallinn Music Week alustas üritustega Narvas

Rasketel aegadel teevad muusikainimesed ikka seda, mida nad hästi oskavad – festivale. Piirilinnas saavad kokku Euroopa ja Eesti muusikud, kohalikud elanikud. Koosolemine aitab erimeelsusi ületada.

"Koos veedetud aeg on selles mõttes parim ravim erimeelsuste ja probleemide vastu. Tihti juhtub nii, et kui me päriselt lihtsalt veedame koos aega - võtame tassi kohvi, vaatame head muusikat, teeme midagi toredat koos - siis tuleb välja, et me oleme palju sarnasemad, kui me oleks oodanud," rääkis Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna.

Tallinn Music Week tõi paariks päevaks Narva ligi 70 ehk pea pooled oma esinejatest. Kontserdipaiku on üle linna kümmekond. Mõned neist lausa piiril, jõe ääres, aga kaasatud on ka kultuurikeskused, kirikud ja Kreenholm. Kultuur tuuakse narvakate koduõuele.

"See on võimalus saada uut kogemust ja vaadata, kuidas maailm toimib ja nii, et sa ei pea kusagile minema. Sa lihtsalt pead välja minema ja see toimub just siin ja praegu ja see ongi võimalus. Kas me kasutame seda või ei kasuta, sõltub meist," ütles Narva arutelupäeva BAZAR eestvedaja Valeria Lavrova.

Laupäeval kõlas Narva Õigeusu kirikus Arvo Pärdi Da pacem Domine, tants ja trall jätkub aga hilisööni Kreenholmis, Vaba Lavas ja Ro-Ro klubis.