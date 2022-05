Alaveski loomapark avas külastajatele taas uksed

Laupäeval oli Alaveski loomapargis elevust nii loomadel ja kui lindudel, sest mitmed külastajad mitte ainult ei vaadanud loomapargi asukaid, vaid võimalused pakkusid neile ka söögiks värsket muru. Kuid mõned loomad, kellel oli paariline, ei pannud külastajaid üldse tähelegi.

"Tundub, et täna on selline ja juba eile, et karupaar on jälle üksteist leidnud ja silmi ainult üksteisele, ka ilvesed on kuskil peidus, ka seal on paar. Tundub, et elu keeb. Sitikad ja satikad ja loomad - kõigil on kevad," rääkis Alaveski loomapargi perenaine Ele Kõiv.

Loomapargi giidid jutustavad loomadest põnevaid lugusid, mida on täiskasvanutelgi huvitav kuulata.

Külastajate Liily ja Rometi sõnul jäid laupäevasest käigust loomaparki enim meelde karud. "Karud oli väga vapustavad, kitsed, linnud ja tuli ikka ära oodata see paabulind oma uhke sabaga, see on nagu punkt, see on nagu päeva pärl," rääkis Liily.