Ukraina asub tegutsema haavatute päästmiseks Azovstalist

Oluline 8. mail kell 8.40:

- Ukraina asub pärast tsiviilelanike evakueerimist Azovstali tehasest tegelema sinna veel jäänud haavatud sõdurite ja meedikute ja evakueerimisega, ütles president Volodõmõr Zelenski;

- Briti valitsus lubas Ukrainale veel täiendavalt 1,3 miljardi naelsterlingi eest sõjalist abi;

- Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov teatas pühapäeva varahommikul, et tšetšeenide üksus võitis oma kontrolli alla Popasna. Ukraina eitab seda ning kinnitab, et lahingud linna pärast jätkuvad;

- Ukraina relvajõudude teatel lõid nad viimase ööpäevaga tagasi üheksa Vene vägede rünnakut, mis kandsid raskeid kaotusi. Üle kogu riigi kõlasid öösel õhuhäire sireenid;

- Venemaal kulub sõjapidamiseks Ukrainas 900 miljonit dollarit (850 miljonit eurot) päevas, millele lisanduvad veel lääne sanktsioonidest põhjustatud kahjud.

Kui laupäeval jõudis lõpule evakuatsiooni esimene etapp, siis selle teine osa saab olema äärmiselt keeruline, kuid me ei kaota lootust, ütles Zelenski oma öises pöördumises.

"Muidugi, kui kõik täidavad kokkuleppeid. Muidugi, kui ei valetata," lisas ta.

"Muidugi tegeleme ka oma sõjaväelaste evakueerimisega. Kõigi nende kangelaste, kes Mariupoli kaitsesid. See on äärmiselt keeruline, aga tähtis," rääkis Ukraina president.

Zelenski tänas evakuatsiooni korraldamisel abiks olnud Punase Risti ja ÜRO esindajaid ning lisas, et valitsus püüab luua humanitaarkoridorid kõigi Mariupolisse jäänud elanike ja ümberkaudsete asulate lahkumiseks.

Ukraina asepeaminister Irõna Veretštšuk teatas laupäeva õhtul, et Mariupoli Azovstali tehasest on evakueeritud kõik naised, lapsed ja vanurid. Kokku suudeti linnast välja tuua umbes 300 inimest.

"See osa Mariupoli humanitaaroperatsioonist on läbi," kirjutas asepeaminister laupäeval Telegramis.

Vene pommirünnakus koolile kaks hukkunut, 60 veel varemete all

Vene relvajõudude pommirünnakus Luhanski oblastis Bilohorivka külas asunud koolile sai surma vähemalt kaks inimest, kuid umbes 60 on siiani varemete all ning nende saatus on teadmata.

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Gaidai sõnul heideti koolimajale, kuhu olid varju läinud umbes 90 inimest, pomm laupäeva pärastlõunal. Praeguseks on 30 inimest rusudest elusana välja toodud.

"Seitse neist on vigastatud," märkis Gaidai ning lisas, et ülejäänud 60 võivad olla hukkunud.

Ühendkuningriik lubab Ukrainale 1,3 miljardi naela eest sõjalist abi

Ühendkuningriigi valitsus teatas pühapäeval peetava G7 kohtumise eel, millele on kutsutud ka Ukraina president, et annab Ukrainale veel täiendavalt 1,3 miljardi naelsterlingi (1,5 miljardi euro) eest sõjalist abi

Uus abipakett peaaegu kahekordistab Briti valitsuse varasemad abilubadused. Valitsuse teatel on see suurim relvakonfliktiks eraldatud summa pärast Iraagi ja Afganistani sõdasid.

"Putini jõhker rünnak ei tekita mitte ainult Ukrainas kirjeldamatut hävingut, aga see ohustab rahu ja julgeolekut kogu Euroopas," ütles peaminister Boris Johnson, kes on üks tugevamaid Ukraina toetajaid välisriikide liidrite seas.

Valitsuse teate kohtub Johnson järgmisel nädalal suurimate kaitsetööstuse ettevõtete esindajatega, et arutada Ukraina sõjaga seoses kasvanud nõudluse rahuldamiseks tootmise suurendamist .

Kadõrovi väitel hõivasid tšetšeenid Popasna, Ukraina eitab

Venema Tšetšeenia vabariigi liider Ramzan Kadõrov teatas pühapäeva varahommikul, et Vene vägede koosseisus Ukrainas võitlev tšetšeenide üksus võitis oma kontrolli alla Luhanski oblastis asuva Popasna linna. Ukraina eitab seda ning kinnitab, et lahingud linna pärast jätkuvad.

"Tšetšeenia eriüksuse võitlejad võtsid suurema osa Popasnast oma kontrolli alla," teatas Kadõrov sotsiaalmeediakanalis Telegram. "Linna keskus ja peatänavad on täielikult puhastatud," lisas ta.

Ukraina ei ole seni Kadõrovi väiteid otse kommenteerinud, kuid president Zelenski nõunik Oleksi Arestovõtš ütles laupäeva hilisõhtul, et linnas jätkuvad rasked lahingud. "Lahing Popasna pärast kestab," ütles Arestovõtš videoesinemises. "Vene propagandistid on rõõmsalt teatanud, et on linna juba ära võtnud, aga see ei ole päris nii, kuidas asjad tegelikult on. See on nende 117. kord kui nad ainuüksi sel nädalal on teatanud Popasna vallutamisest," rääkis Arestovõtš.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Gaidai ütles laupäeval, et piirkond on veel Ukraina üksuste kontrolli all. "Olukord on väga raske, aga meie kontrolli all," kinnitas Gaidai Telegramis postitatud videos. Tema sõnul ei osale tšetšeenide üksused lahingutes, vaid rüüstavad ja teevad videosid.

Kadõrov on ka varem korduvalt teinud postitusi sellest, kuidas tšetšeenide üksused justkui osalevad lahingutes Ukrainas, kuid tegelikult ei ole teada, kui palju neid tegelikult Ukrainas on ja kas nad sõjategevusest osa võtavad.

Ukraina väitel tõrjuti üheksa Vene vägede rünnakut

Ukraina relvajõudude teatel lõid nad viimase ööpäevaga tagasi üheksa Vene vägede rünnakut.

Donetski ja Luhanski oblastis peale tungiv Venemaa sõjavägi kandis raskeid kaotusi, teatas Ukraina armee, mille väitel hävitati viimase päevaga 19 Vene tanki, 20 lahingusoomukit, neli eriülesandega soomukit ja kuus muud sõidukit.

Laupäeval ja ööl vastu pühapäeva kõlasid õhuhäire sireenid üle kogu Ukraina.

Väljaande Kyiv Independent andmeil anti õhuhäiret Kiievis, aga ka Donetski, Hmelnõtski, Tšerkassõ, Tšernigivi, Žõtomõri, Ivano-Frankivski, Kirovohradi, Vinnõtsja, Volõni, Tšernivtsõ, Zakarpatia, Rivne, Ternopili ja Odessa oblastites.

Newsweek: Vene sõjakulud on 900 miljonit dollarit päevas

Venemaal kulub sõjapidamiseks Ukrainas 900 miljonit dollarit (850 miljonit eurot) päevas, vahendab uudisteajakiri Newsweek USA sõjanduseksperdi hinnangut.

Militaaruudiste väljaande SOFREP peatoimetaja Sean Spoonts rääkis, et Venemaa peab sõjas kuluva varustuse, sõjatehnika remondi, laskemoona, kütuse ja sõjaväelaste palkadeks arvestama iga päev umbes 900 miljonit eurot. Ainuüksi tiibraketid maksavad 1,5 miljonit dollarit tükk, selgitas Spoonts.

Otsestele sõjakuludele lisanduvad lääne sanktsioonidest tingitud majanduskahjud, lisas ekspert.