Siberis hävis tules üle 500 elumaja

Krasnojarski krai võimude teatel registreeriti 18 omavalitsuse territooriumil kokku 273 põlengut, vahendas väljaanne Kommersant. Neist 196 on likvideeritud ja 77 lokaliseeritud. Kustutustöödes osaleb rohkem kui kaks tuhat inimest ning neil on kasutada 548 ühikut kustutustehnikat. Põlengute põhjuseks on võimude väitel tugeva tuulega katkenud elektriliinide põhjustatud lühiühendused.

"Oht põlengute edasikandumiseks tuule abil püsib. Operatiivstaap ja päästeteenistused jätkavad tööd," öeldaks kraivalitsuse teates.

Lisaks põleb piirkonnas ligi tuhat hektarit metsa, mille kustutamisega on hõivatud 384 inimest koos 80 kustutusmasinaga. Möödunud nädalal kustutati 33 metsatulekahju kogupindalaga 835 hektarit.

Krasnojarski krai kuberner Aleksandr Uss raporteeris laupäeval päästetöödest ka president Vladimir Putinile.

Laupäeval kuulutati oblastis välja ka eriolukord.

Suur tulekahjusid on registreeritud ka Irkutski, Kemerovo ja Omski oblastis.