Zelenski: Venemaa on unustanud kõik Teise maailmasõja võitjale olulise

Oluline 9. mail, kell 07.24:

- Venemaa on küll unustanud Teise maailmasõja õppetunnid, aga vabal maailmal on need meeles, ütles president Zelenski oma pöördumises;

- Ühendkuningriik kehtestas täiendavad sanktsioonid Venemaale;

- Jaapan on põhimõtteliselt nõus loobuma Vene nafta ostmisest;

- Lockheed Martin kahekordistab Javelinide tootmist;

- Putinit peab tabama Hitleri saatus, ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace;

- Putin häbistab II Maailmasõjas võidelnud Vene sõdureid, ütles Kanada peaminister Justin Trudeau.

Zelenski: Venemaa on unustanud Teise maailmasõja õppetunnid

Venemaa on unustanud kõik, mida Teise maailmasõja võitjariik peab meeles pidama, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma ööl vastu esmaspäeva peetud pöördumises, kommenteerides esmaspäeval Moskvas peetavat paraadi, millega tähistatakse võitu Natsi-Saksamaa üle Teises maailmasõjas 1945. aastal.

Zelenski sõnul on vabal maailmal Teise maailmasõja õppetunnid aga selgelt meeles.

Zelenski sõnul näitab Venemaa mälukaotust rünnak koolile Luhanski lähedal, kus sai surma 60 inimest.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peab esmaspäeval Moskvas Punasel väljakul võidupäeva puhul ka kõne. On spekuleeritud, et kõnes kuulutab ta välja võidu ka sõjas Ukraina vastu, samuti seda, et Putin kuulutab välja hoopis üldmobilisatsiooni. Venemaa poliitika asjatundjad ei pea väga tõenäoliseks kumbagi võimalust.

Ühendkuningriik kehtestas Venemaale täiendavad sanktsioonid

Sanktsioonid kehtestati ka Venemaa satelliitriigile Valgevenele. Muuhulgas nähakse sanktsioonidega ette imporditariifid väärismetallidele ja mitmesugused ekspordikeelud. Imporditariifide alla hakkavad muude metallide hulgas kuuluma ka pallaadium ja plaatina ning keelud puudutavad pea 20 miljardi eurost kaubandusvaldkonda.

Ekspordikeeldude ulatuseks hinnatakse üle 290 miljoni euro ning need puudutavad peamiselt nii kerge- kui rasketööstust.

Ühendkuningriigi rahvusvahelise kaubanduse ministri Anne-Marie Trevelyani sõnul tekitab ulatuslik sanktsioonidepakett suurt kahju Venemaa sõjamasinale.

Jaapan on põhimõtteliselt valmis loobuma Vene naftast

Jaapan on Vene toornafta sisseveost valmis põhimõtteliselt loobuma, ütles peaminister Fumio Kishida Maailma rikkaimate tööstusriikide rühma G7 videokohtumisel.

Kishida sõnul on loobumine Jaapanile kui väga energiasõltlikule riigile raske, kuid praegu on olulisem G7 ühine reaktsioon Venemaa sõjategevusele Ukrainas. Venemaa on Jaapanile nafta ja maagaasi tarnijate hulgas viiendal kohal.

Lockheed Martin kahekordistab Javelin-tüüpi tankitõrjerelvade tootmist

USA relvafirma kavatseb kahekordistada raketiheitjate tootmist, mis Ukrainas pea kultusstaatusesse on tõusnud ning folkloori osaks saanud.

Firmajuhtide kinnitusel on Lockheed Martin valmis tõstma toodangut 4000 raketiheitjani aastas.

Firmajuhtide sõnul alustatakse toodangu suurendamise kohe ning põhjuseks pole mitte ainult Venemaa sõjategevus Ukrainas, vaid ka Venemaalt, aga ka Hiinast lähtuv oht üldiselt.

Ben Wallace: Putinile saagu osaks Hitleri saatus

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini lõpp peab olema samasugune nagu Natsi-Saksamaa diktaatoril Adolf Hitleril, ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace, kommenteerides Venemaa õhurünnakut koolimajale Luhanski lähedal, mis langes juhuslikult kokku Teises maailmasõjas Saksamaa üle saavutatud võidu päevaga.

Wallace'i sõnul peegeldavad Putin, tema lähikondlased ja kindralid natside sõjakuritegusid.

Välisminister Liz Truss lisas omaltpoolt, et Putin koos oma lähikonnaga tuleb sõjakuritegude eest tingimata vastutusele võtta.

Hitler lõpetas oma elu Berliini langemisest kuuldes enesetapuga, suur osa teistest Natsi-Saksamaa juhtidest mõisteti Nürnbergi tribunalil süüdi ja hukati.

Trudeau: Putin häbistab II Maailmasõjas võidelnud Vene sõdureid

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin häbistab miljoneid Vene sõdureid, kes Teises Maailmasõjas fašismi vastu võitlesid, ütles Kanada peaminister Justin Trudeau uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

Pühapäeval Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kohtunud Trudeau sõnul on kohatu absoluutselt kõik, mida Putin esmaspäevases võidupäevakõnes ütleb, öelgu ta seal mida iganes.

"Putin arvestas suurejooneliselt valesti, saamata aru, kui suurelt võitlevad ukrainlased kangelastena, kaitstes oma keelt, oma identiteeti, oma alasid," ütles Trudeu.

Kanada peaminister ütles veel, et Putin ei saanud ka aru, kui otsustavalt seisid Lääneriigid demokraatia eest ja andsid Ukrainale vahendid sõja võitmiseks Putini vastu.