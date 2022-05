Otse kell 13.15: riigikogu komisjon kohalike teede kvaliteedist

Istungile on kutsutud transpordiameti peadirektor Kaido Padar ning ehituse ja veonduse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi, Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Rakvere linnapea Triin Varek, Teede Tehnokeskuse juhataja Taivo Möll, MTÜ Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees Sven Pertens, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Tambet Drell.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul näitas riigikontrolli audit, et teedeehituse riskide juhtimise tase on kohalikes omavalitsustes ebaühtlane, samuti on küsitav riikliku järelevalve tõhusus.

"Arutame tänasel istungil, kuidas plaanivad omavalitsused teedeehituse riskijuhtimise taset tõsta ning kuidas saab transpordiamet parandada teedeehituse üle tehtavat järelevalvet," ütles ta.