Times: Iisrael kaalub Hamasi juhtkonna mõrvamist

Ajalehe The Times allikate väitel teatas Iisrael oma liitlastele, et saadab välismaale Hamasi liidreid tapma spetsiaalsed mõrvarühmad.

Alates märtsi keskpaigast on palestiinlaste poolt korraldatud rünnakutes hukkunud 19 Iisraeli inimest. Pühapäeval vägivald jätkus, Jeruusalemmas pussitati politseinikku, vahendas The Times.

Väidetavalt tegutsevad rünnakuid korraldavad palestiinlased "omal initsiatiivil". Iisrael süüdistab siiski Hamasi palestiinlaste õhutamises.

Luureallikate teatel soovib Iisrael nüüd saata "konkreetset sõnumit". Peaminister Naftali Bennett ütles pühapäeval, et Iisrael on jõudmas "terrorismivastase sõja uude etappi".

"Valitsuse peamine eesmärk on taastada Iisraeli kodanike julgeolek," ütles Bennett.

Hamas kutsub sotsiaalmeedias palestiinlasi üles ründama iisraellasi. Hamasi väitel üritavad iisraellased rüvetada Jeruusalemmas asuvat al-Aqsa mošeed. See Mošee on viimaste pingete allikas, kus pidevalt toimuvad kaklused politsei ja protestijate vahel. Hamasi liider Yahya Sinwar kutsus nädalavahetusel palestiinlasi üles relvi haarama.

"Kõik, kellel on tulirelv, pange see valmis. Kui sul pole vintpüssi, siis pane valmis oma kirves või nuga," teatas Sinwar.

Iisraelis kasvab surve, et võimud kõrvaldaksid Sinwari ja teised Hamasi liidrid. Analüütikute hinnangul on siiski ebatõenäoline, et Iisrael ründab Palestiina liidreid nende kodupinnal. See võib kaasa tuua raketirünnakud Iisraeli territooriumi vastu. Mõrvad sooritatakse tõenäoliselt teistes riikides, kus elavad ja tegutsevad Hamasi tähtsad liikmed, vahendas The Times.

Analüütikute hinnangul on ka Hamas uue sõja puhkemise suhtes ettevaatlik. Piirkonnas proovib mõjuvõimu laiendada ka Iraan. Pühapäeval külastas Süüria diktaator Bashar al-Assad Teherani.