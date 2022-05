Mihkelson: Putini kõne oli täis vanu klišeesid

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Vladimir Putini 9. mai paraadil peetud kõnet kommenteerides, et see oli täis klišeesid ja midagi uut seal ei edastatud. Kõnest kostis Mihkelsoni sõnul sõnum, et Venemaa on sõjas kogu läänemaailmaga.

"Putini kõne oli täis vanasid klišeesid, ei midagi uut. Tegelikult oligi oodata, et sellest kõnest pigem kostub põhjendust, miks Venemaa on sõjas. Me saime teada, et Venemaa on sõjas mitte ainult Ukrainaga, vaid Venemaa on ikkagi Putini meelest sõjas kogu läänemaailmaga, mis justkui ohustab Venemaad ja oli valmis ajaloolisi Vene piirkondi ründama," kommenteeris Mihkelson.

Kõik see räägib Mihkelsoni sõnul sellest, et nii Putin ise kui tema juhitud Venemaa elavad täielikus paralleelmaailmas, mis samas on oht teistele riikidele ja ka Eestile. "See reaalsus, mida Putin esile manab, ei ühti sellega, mis tegelikkuses toimub," märkis Mihkelson.

"Kuigi Putini kõnest eeldati, et võib-olla kostuvad mingid uued üleskutsed sõja laiendamiseks või mobilisatsiooni välja kuulutamiseks, siis kindlasti paraad ei ole see koht, kus seda teha. Aga me peame silmas pidama tõesti seda, et Venemaa silmis ta on konfliktis kogu läänemaailmaga," lausus Mihkelson.

Venemaa president Vladimir Putin väitis esmaspäeval, et Venemaa sissetung Ukrainasse oli vajalik, sest lääneriigid ohustavad Venemaa territooriumit.

Putin väitis oma kõnes, et Venemaa sõdurid võitlevad Ukrainas praegu Venemaa julgeoleku eest.