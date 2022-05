Sõõrumaa sõlmis Tallinnaga lõpliku kokkuleppe koolide halduslepingute kohta

Kokkuleppe vähendada koolide üürihinda 11 protsenti saavutasid Sõõrumaa ja Tallinn juba jaanuaris, kuid notaris leppe kinnitamiseni jõuti alles mais. "Esialgsele kokkuleppele oli vaja ka pankade nõusolekut ja Tallinna volikogu pidi selle kinnitama," ütles Sõõrumaa kinnisvarafirma US Real Estate'i juhatuse esimees Aavo Kokk.

Lisaks üürihinnale muutsid lepingupartnerid senist kokkulepet, mille järgi pidi 14 aasta pärast, kui linn lepingu kohaselt koolid tagasi pidi ostma, rakendatama hinna arvutamisel ühtset kulumit 40 aasta arvestuses või et määratakse tolle hetke koolimaja hind ja võetakse sealt normaalne kulum maha. "Too arvestus oleks teinud koolid linnale väga kalliks. Siin jõudsime linnaga kokkuleppele, et me seda punkti ei rakenda ja sõnastasime selle märgatavalt ümber. Määratlesime, et linn saab koolimajad lõpuks kätte 12 miljoni euroga. Meie arvestuses linn võidab selle muudatusega kogu lepinguperioodi jooksul 20 miljonit eurot. Algne investeering, kui need koolid rekonstrueeriti, oli 30 miljonit eurot," rääkis Kokk.

Vastutasuks loobus linn õigusest leping haldusfirmaga igal hetkel lõpetada. "See võimaldab meil natuke kindlam olla, et kassavoog on olemas ja saame seda arvesse võtta, kui mõnda teist hoonet ehitame. See lepingumuudatus andis meile pikaajalise kindluse," rääkis Kokk.

Vivatex Holding OÜ koolide portfelli investeeringute tootlus on olnud 12 protsenti, rääkis Kokk. "See on tüüpiline tootlus kinnisvaras. Üüritulu, mida meie ettevõte linnalt seni sai, oli viis miljonit eurot aastas. Sellest üks miljon on selline raha, mis kulub koolide haldamisele. Jääb neli miljonit "puhast", millest me maksame pangalaene, mis on võetud selle äri tegemiseks, seega kokkuvõttes kassavoona jääb kätte alla miljoni euro," selgitas Kokk.

Tallinna linn sõlmis 2006. aastal 30 aastaks kahe erafirmaga kümne kooli halduslepingud. Erafirmad investeerisid koolide korrastamisse, haldavad hooneid ning üürivad neid omakorda linnale. OÜ Vivatex haldab Tallinnas viit kooli: Kristiine gümnaasiumi, Tallinna 32. keskkooli, Laagna lasteaed-põhikooli, Pelgulinna gümnaasiumi ja Kalamaja põhikooli.

Kuna lepingule tehtud ekspertiis on näidanud, et linna jaoks oleks odavam lepingud välja osta ja hakata koole ise haldama, peab Tallinn haldajatega lepingute muutmise osas läbirääkimisi. Teise erapartneriga koolide haldamisel, BCA Centeriga, pole linn seni kokkuleppele jõudnud.