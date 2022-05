Rahandusministeeriumi külastas Euroopa rahapesu uuriv komitee

"Hinnatakse meie rahapesu ja terrorismi rahastamise süsteemi efektiivsust nüüd juba viiendat korda. Metoodika on läinud väga detailseks. Ei hinnata enam ainult riikide õigusaktide vastavust rahvusvahelisele standardile, vaid vaadatakse täpsemalt, kuidas need õigusaktid riigis praktikas toimivad," ütles Meius ERR-ile.

Meius rääkis, et hindamisvoor algas juba 2020. aasta lõpus, kui viidi läbi riigiasutuste koolitus. Selle aja jooksul on Meiuse sõnul Eesti poolt täidetud üle tuhande lehekülje küsimustikku ning saadetud õigusaktide tõlkeid.

"Kõik see materjal on hindamisvisiidi raames eelnevalt läbi töötatud ja selle pinnalt tekkinud küsimustele vastasidki Eesti esindajad," sõnas ta.

Meius rääkis, et tulemused selguvad käesoleva aasta lõpuks ja alles seejärel on neid võimalik avalikustada. "Hetkel me saime hindajate poolt lühikokkuvõtte, aga kuna see puudutab raportit, mis on kuni selle avaldamiseni konfidentsiaalne, siis täpsemalt seda kommenteerida ei saa," ütles Meius.

ERR küsis, kas Moneyval on Eestile ette heitnud rahapesus esitatud kahtlustuste vähesust.

"Me oleme esitanud statistikat ka selle kohta, kui palju on Eestis rahapesus isikuid süüdi mõistetud, mis sorti rahapesu on olnud, milliseid karistusi on määratud, kui palju on arestitud ja konfiskeeritud. Statistika ja informatsioon selle kohta on hindajatele esitatud. See millise hinde selle eest saab, selgub pärast raporti valmimist," vastas Meius.

Meius oli skeptiline väite suhtes, et prokuratuur oleks esitanud kahtlustuse Swedbanki juhtkonnale seetõttu, et näidata Moneyval-ile hindamise ajaks mingeid tulemusi.

Meius rääkis, et Eesti on teinud rahapesu vastases võitluses tublit tööd ja edusamme.

"Riigiasutused ja rahandusministeerium on selles osas viimastel aastatel väga palju tööd teinud. Oleme vastu võtnud päris mitu õigusakti uuendust. Õiguskorda on tublisti parandatud. Samuti on väga oluline, et rahapesu andmebüroo on saanud kõvasti võimekust juurde ja tegutseb juba 2021. aasta algusest iseseisva valitsusasutusena. Ja selle asutuse arendamine kindlasti jätkub ka edasi. Selles mõttes on hea meel tõdeda, et riik on teinud väga tublisid ja jõulisi samme õiges suunas," lausus Meius.

Moneyval asutati 1997. aastal Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt, et viia läbi nii enda kui üksteise hindamist rahapesuvastase võitluse meetmete osas.

Eesti pangandust on viimastel aastatel vapustanud mastaapsed rahvusvahelised rahapesujuhtumid, millest laiemat kõlapinda leidis Danske panga oma. Märtsikuus esitas prokuratuur Swedbanki juhatuse liikmetele kahtlustuse rahapesus.